CHP Malatya'da uzun süredir konuşulan parti içi kriz, toplu istifalarla yeni bir boyut kazandı. CHP eski yönetimi dün toplu istifa verirken, yapılan basın açıklaması gündemdeki yerine korumaya devam ediyor. Toplu istifada açıklanan rakamlar 4 bine yakınken, CHP resmi istifa sayfasında Malatya’da sadece 393 kişinin istifası görüldü.

Barış Yıldız istifa konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

“Mevcut yönetimin her geçen gün yalan beyanlarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı açıkça ortadadır. Malatya'da sadece 300 kişinin istifa ettiğini iddia ediyorlar. Oysa sadece istifa eden yönetici sayımız bile 300'ün üzerindedir. Kadın ve gençlik kollarından disiplin kuruluna, belediye meclis üyelerinden örgüt tabanına kadar istifa edenlerin sayısı çoktan 3-4 binleri aşmıştır.” "Belediye başkanı sorumlu olduğu bölgeyi bilmiyor!" Malatya'da Kileyik tartışması İçeriği Görüntüle

Ancak bu ifadelerinin aksine partinin resmi sayfasında, istifa edenlerin 393 kişi olduğu görülürken, Barış Yıldız’ın dün yaptığı açıklamada 4 bine yakın kişinin CHP’den istifa ettiğini söyledi. Rakamlarla çelişen Yıldız, kamuoyunda ya etrafındakilerin ‘istifa ettik’ yalanıyla avutulduğu ya da gerçekleri gizlediği yönünde yapılan yorumlarla dikkat çekti.