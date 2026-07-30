30 Temmuz Resmî Gazete sayısı yayımlandı! Yürütme ve idare başlığı altında Selçuk Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi'ni doğrudan ilgilendiren önemli yönetmelik kararları yürürlüğe girerken; ilan bölümünde ise kamu ihaleleri ile ekonomi dünyasının kilit verileri yer aldı.

Yeni Yönetmelikler Yürürlükte

Resmî Gazete'nin Yürütme ve İdare bölümünde iki önemli üniversiteye ait yönetmelik kararları dikkat çekti:

Selçuk Üniversitesi: Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Yaşar Üniversitesi: Vakıf üniversitesinin genel işleyişini düzenleyen Ana Yönetmelik metninde güncellemeler yayımlandı.

İlan Bölümü: İhaleler ve Ekonomi Verileri

Resmî Gazete'nin İlan Bölümünde kamu kurum ve kuruluşlarına ait yeni artırma, eksiltme ve ihale ilanları yer aldı.

Ayrıca ekonomi piyasalarını yakından ilgilendiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gösterge niteliğindeki günlük döviz kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) güncel değerleri ilan edildi.