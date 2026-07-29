CHP Malatya örgütünde bir süredir devam eden kriz ve huzursuzluk, istifayla sonuçlandı. CHP eski İl Başkanı Barış Yıldız; eski il yönetimi, ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte bugün saat 13.00’te Yeni Parti İletişim Ofisi'nde kameraların karşısına geçerek partiden istifa ettiklerini açıkladı. Yaptığı açıklamayla güne damgasını vuran Yıldız, mücadelesine Yeni Parti çatısı altında devam edeceğini ilan etse de, koltuğunu kaybetme sürecinden bugüne kadar sergilediği tutarsız yönetim anlayışını buraya da taşıyıp taşımayacağı merak konusu oldu.

Özellikle CHP içerisinde patlak veren "butlan" krizinde sağlıklı ve açık bilgilendirme yapmaktan sürekli kaçınan, yerel basına adeta kapılarını kapatan Yıldız’ın bu içe dönük ve şeffaflıktan uzak politikası kamuoyundaki tereddütleri iyice artırıyor. Kulis bilgilerine göre, parti tabanında istenmeyen adam ilan edilmesinin ardından kapalı kapılar ardında siyaset yürüten Yıldız’ın, Yeni Parti’deki muğlak konumu ve basından uzak durma ısrarını sürdürüp sürdürmeyeceği ise şimdiden büyük bir merak ve eleştiri konusu.

CHP eski Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, bugün gerçekleştirdiği basın açıklaması şu şekilde:

“Bugün ben ve burada bulunan tüm arkadaşlarım, bizlere destek vermek için gelen sizlerin huzurunda belki de hayatımızın en hüzünlü açıklamalarından birini gerçekleştiriyoruz. Yıllardır her birimizin ayrı ayrı emek verdiği, sadece benim ya da ilçe başkanlarımızın değil; geçmişte belediye başkanlığı ve yöneticilik yapmış tüm arkadaşlarımızın ‘baba ocağı’ olarak gördüğü Cumhuriyet Halk Partisi, yargı kararlarıyla AKP iktidarının devamını sağlamaya çalışan bir anlayışa teslim edilmiştir. Gelinen bu noktada bizler için parti çatısı altında mücadele etme imkanı kalmamıştır. Yargı eliyle getirilen ve orada mutlak yönetim oluşturanların tek amacının mevcut iktidarın ömrünü uzatmak olduğunu çok iyi biliyoruz. Liderimiz Özgür Özel öncülüğünde çıkmış olduğumuz yol; ülkemizin adalet ve demokrasi yürüyüşü açısından son derece önemli bir adımdır. Bu nedenle, parti üzerinde kurulan bu baskı ve vesayet anlayışına karşı Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde sürdürdüğümüz mücadeleye bugün itibarıyla son veriyoruz.

Ben, 3,5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanlığı görevini yürüten seçilmiş il başkanı olarak; il yöneticilerim, disiplin kurulu üyelerim, tüm ilçe başkanlarım, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız ile yöneticilerimiz, Yeşilyurt, Battalgazi ve Büyükşehir Belediye Meclis gruplarımızın tamamıyla birlikte bugün itibarıyla CHP saflarından istifa ediyoruz. Yürüyüşümüze hep birlikte Yeni Parti saflarında devam edeceğiz. Mevcut yönetimin her geçen gün yalan beyanlarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı açıkça ortadadır. Malatya'da sadece 300 kişinin istifa ettiğini iddia ediyorlar. Oysa sadece istifa eden yönetici sayımız bile 300'ün üzerindedir. Kadın ve gençlik kollarından disiplin kuruluna, belediye meclis üyelerinden örgüt tabanına kadar istifa edenlerin sayısı çoktan 3-4 binleri aşmıştır. Bildiğiniz üzere daha önce Hekimhan Belediye Başkanımız Mehmet Şerif Yıldırım da istifasını açıklamıştı. Diğer belediye başkanlarımız da süreçle ilgili açıklamalarını kendileri yapacaktır. Malatya’da tüm belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle bir bütün halinde yol yürümeye devam edeceğimize inanıyoruz. Bu yürüyüşte arkamızda çok büyük bir halk desteği olduğunu biliyoruz. İlk günden beri buradayız; vatandaşlarımız her akşam bizlerle buluşuyor ve Yeni Parti’ye üyelik başvurusu yapmak için yanımıza geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifamızı resmi olarak açıklıyoruz. Yeni Parti’miz kurulmuştur; kısa süre içinde üyelik başvuruları alınmaya başlayacak, il başkanı ve yönetim organları atanacaktır. Ardından hep birlikte resmi katılımlarımızı gerçekleştirerek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Yeni Parti’nin Türkiye siyasetine ve Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”