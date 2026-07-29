Malatya’da serbest piyasada altın fiyatları yeni güne hareketli başladı. Malatya Kuyumcular Odası’nın saat 08:20 itibarıyla açıkladığı verilere göre, gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları belli oldu. Piyasada ons altın 4.027,76 dolardan işlem görüyor.
Malatya Serbest Piyasasında Güncel Altın Fiyatları
Günün ilk saatlerinde Malatya’daki kuyumcularda geçerli olan alış ve satış rakamları şu şekilde:
24 Ayar Altın: Alış 6.080 TL - Satış 6.280 TL
22 Ayar Bilezik: Alış 5.580 TL - Satış 5.970 TL
Çeyrek Altın: Alış 9.800 TL - Satış 10.210 TL
Yarım Altın: Alış 19.600 TL - Satış 20.420 TL
Liralık Altın: Alış 39.200 TL - Satış 40.840 TL
Ata Lira: Alış 40.320 TL - Satış 42.010 TL
Cumhuriyet 2.5: Alış 98.000 TL - Satış 102.100 TL
14 Ayar: Alış 3.430 TL
Piyasalardaki küresel ons ve döviz hareketliliğine bağlı olarak fiyatların gün içerisinde değişkenlik gösterebileceği belirtildi.