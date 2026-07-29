Malatya’da serbest piyasada altın fiyatları yeni güne hareketli başladı. Malatya Kuyumcular Odası’nın saat 08:20 itibarıyla açıkladığı verilere göre, gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları belli oldu. Piyasada ons altın 4.027,76 dolardan işlem görüyor.

Malatya Serbest Piyasasında Güncel Altın Fiyatları

Günün ilk saatlerinde Malatya’daki kuyumcularda geçerli olan alış ve satış rakamları şu şekilde:

24 Ayar Altın: Alış 6.080 TL - Satış 6.280 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.580 TL - Satış 5.970 TL

Çeyrek Altın: Alış 9.800 TL - Satış 10.210 TL

Yarım Altın: Alış 19.600 TL - Satış 20.420 TL

Liralık Altın: Alış 39.200 TL - Satış 40.840 TL

Ata Lira: Alış 40.320 TL - Satış 42.010 TL

Cumhuriyet 2.5: Alış 98.000 TL - Satış 102.100 TL Motorine bu gece indirim geliyor: Litre fiyatı 75 liraya düşecek İçeriği Görüntüle

14 Ayar: Alış 3.430 TL

Piyasalardaki küresel ons ve döviz hareketliliğine bağlı olarak fiyatların gün içerisinde değişkenlik gösterebileceği belirtildi.