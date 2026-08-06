Kuyumcularda işlem gören altının farklı türlerine ait alış ve satış rakamları, birikimini değerlendirmek ve piyasadaki anlık durumu takip etmek isteyen vatandaşlar için duyuruldu.

Malatya Serbest Piyasa Güncel Altın Fiyatları

Malatya Kuyumcular Odası tarafından açıklanan canlı rakamlara göre alış ve satış fiyatları şu şekilde sıralandı:

24 Ayar Altın Alış: 6.380 TL | Satış: 6.620 TL

22 Ayar Bilezik Alış: 5.850 TL | Satış: 6.300 TL

14 Ayar Altın Alış: 3.600 TL | Satış: -

Cumhuriyet 2.5 Alış: 102.200 TL | Satış: 107.600 TL

Ata Lira Alış: 42.050 TL | Satış: 44.270 TL

Liralık Altın Alış: 40.880 TL | Satış: 43.040 TL

Yarım Altın Alış: 20.440 TL | Satış: 21.520 TL

Çeyrek Altın Alış: 10.220 TL | Satış: 10.760 TL