Sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına planlanan nöbet çizelgesine göre, belirlenen noktalar gün boyu ve gece süresince kapılarını açık tutacak.

Merkez İlçelerdeki Nöbetçi Eczaneler

Kent merkezinde acil ilaç tedariki sağlayabileceğiniz eczanelerin konum ve telefon bilgileri şu şekilde:

İbni Sina Eczanesi

Sivas Caddesi üzerinde, Battalgazi Belediyesi'nin tam karşısında No: 75D).

İletişim: 0422 324 69 74

Gülbahar Eczanesi

Paşaköşkü Mahallesi'nde, Melekoğulları Düğün Salonu'nun üst tarafında ve Esenlik Market'in karşısında

5 Ağustos Malatya nöbetçi eczaneleri açıklandı! İşte tam adres listesi
5 Ağustos Malatya nöbetçi eczaneleri açıklandı! İşte tam adres listesi
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İletişim: 0422 221 50 34

Kent Eczanesi

Özalper Mahallesi, Alsancak Caddesi üzerinde, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında

İletişim: 0422 504 18 00

Çilesiz Eczanesi

Çilesiz Mahallesi, Elibol Sokak'ta, Yeşilyurt Çilesiz Semt Pazarı'nın alt kısmında (No: 5/C).

İletişim: 0422 371 00 10

Eski Malatya Bölgesindeki Nöbetçi Eczane

Eski Malatya bölgesinde nöbetçi olarak belirlenen adres ve ulaşım bilgisi:

Betül Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi üzerinde, Hasırcılar Yolu Opet petrolün devamında

İletişim: 0534 342 84 44

Muhabir: Betül Yiğit