Sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına planlanan nöbet çizelgesine göre, belirlenen noktalar gün boyu ve gece süresince kapılarını açık tutacak.
Merkez İlçelerdeki Nöbetçi Eczaneler
Kent merkezinde acil ilaç tedariki sağlayabileceğiniz eczanelerin konum ve telefon bilgileri şu şekilde:
İbni Sina Eczanesi
Sivas Caddesi üzerinde, Battalgazi Belediyesi'nin tam karşısında No: 75D).
İletişim: 0422 324 69 74
Gülbahar Eczanesi
Paşaköşkü Mahallesi'nde, Melekoğulları Düğün Salonu'nun üst tarafında ve Esenlik Market'in karşısında
İletişim: 0422 221 50 34
Kent Eczanesi
Özalper Mahallesi, Alsancak Caddesi üzerinde, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında
İletişim: 0422 504 18 00
Çilesiz Eczanesi
Çilesiz Mahallesi, Elibol Sokak'ta, Yeşilyurt Çilesiz Semt Pazarı'nın alt kısmında (No: 5/C).
İletişim: 0422 371 00 10
Eski Malatya Bölgesindeki Nöbetçi Eczane
Eski Malatya bölgesinde nöbetçi olarak belirlenen adres ve ulaşım bilgisi:
Betül Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi üzerinde, Hasırcılar Yolu Opet petrolün devamında
İletişim: 0534 342 84 44