Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte cilt sağlığını korumanın yolları ve güneş kremi kullanımının önemi daha çok konuşulmaya başlandı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan klinik uzman eczacı Tahir Özelçi, güneş kreminin hem cilt sağlığı hem de kişisel bakım açısından vazgeçilmez bir koruyucu olduğunu vurguladı.

"Zararlı Işınlar Cilt Kanserine Yol Açabilir"

Güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden uzman eczacı Tahir Özelçi, "Zararlı ultraviyole UVA ve UVB ışınları cildimizde kansere yol açabilir. Güneş kremini kullandığımız andan itibaren bu tehlikeden korunmuş oluyoruz. Aynı zamanda cildinizde oluşabilecek yanık ve kızarıklıkların da önüne geçiyoruz" şeklinde konuştu.

"Hassas Ciltler İçin 30 Faktör Öneriliyor"

Toplumda sıkça karıştırılan koruma faktörleri arasındaki farklara değinen Özelçi, "50 faktör ürünlerin koruyuculuğu daha fazla. Dermatologlar hassas ciltler için 30 faktörü öneriyor ancak genel kullanımda yüzde 90 civarında 50 faktör güneş kremleri tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

Doğru ürün tercihine de dikkat çeken Özelçi, "Leke eğilimli, yağlı veya kuru ciltler için öncelikle cilt tipimizin iyi bilinmesi gerekiyor. Yoksa güneş kreminin çok fazla faydasını göremeyiz. Cilt tipinin analiz edilmesi ve bir uzman eczacı eşliğinde buna karar verilmesi şart" dedi.



"Merdiven Altı Ürünler Sağlığı Riske Atıyor"

Piyasada satılan sahte ve içeriksiz ürünlere karşı vatandaşları uyaran Tahir Özelçi, "Merdiven altında üretilen ürünlerin içeriklerinde herhangi bir faktör koruması olmadığı için hiçbir etkinliği görülmüyor. Bu durum cilt kanserine, yanıklara ve kızarıklıklara yol açabiliyor. Bu nedenle ürünlerin mutlaka eczane gibi güvenilir yerlerden temin edilmesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

"İki Parmak Kuralı Uygulanmalı"

Güneş kreminin doğru kullanımı hakkında bilgiler veren Özelçi “Toplumda sadece dışarı çıkarken sürülür diye yanlış bir bilgi var. Güneş kremi en az 12 saatte bir yenilenmeli. Yüz ve boyun bölgesine sürerken iki parmak kalınlığında uygulanıp cilde iyice yedirilmeli” dedi.

Özelçi güneş kremini sadece gündüz değil gece de kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

"Ekran Başında Çalışanlar da Kullanmalı"

Ekran başındakilerin de güneş kremi kullanması gerektiğini belirten Özelçi, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sadece dışarda güneşte değil, bilgisayar ekranı karşısında çalışanlar da radyasyon ve ultraviyole ışınlarına maruz kalıyor. Dijital ekran karşısında vakit geçiren çalışanların da cilt sağlıkları için güneş kremi kullanması gerekiyor."