6 Şubat depremlerinin ardından Malatya iş dünyasının ve bölge ekonomisinin ayağa kalkması için yürütülen çalışmalarda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncü bir rol üstlendi. Mücbir Sebep uygulamasının kesintisiz devam etmesi adıyla yoğun bir diplomasi trafiği yürüten MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, vergi ve SGK yükümlülüklerinin ertelenmesi sürecinde deprem bölgesinin ortak taleplerini dile getirdi.

"İş Yerleri Teslim Edilene Kadar Devam Etmeli"

Depremin ilk günlerinden itibaren binlerce işletmenin üretim alanlarını ve ticari faaliyetlerini kaybettiğini vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, yerel ve ulusal platformlarda konuyu sürekli gündemde tuttu. Meseleyi bakanlıklar ve milletvekilleri düzeyinde takip eden Sadıkoğlu, "İş dünyamız ayağa kalkmadan yükümlülüklerin başlaması, işletmelerimizi ikinci bir yıkımla karşı karşıya bırakacaktır" diyerek kalıcı iş yerleri teslim edilinceye kadar desteğin sürmesi gerektiğini savundu.

Mücadele Bölgesel Dayanışmaya Dönüştü

Mücbir sebep uygulamasının kapsamının daraltılması ve sürenin dolması riskine karşı ilk andan itibaren refleks gösteren MTSO, diğer il ve ilçelerdeki oda, borsa ve esnaf teşkilatlarına da örnek oldu. Bölgedeki ticari hayatın henüz konteynerlerde ve geçici alanlarda sürdüğünü belirten Sadıkoğlu'nun açıklamaları, depremden etkilenen tüm illerde geniş bir yankı uyandırarak bölgesel bir dayanışma dalgası başlattı.

250 Sivil Toplum Kuruluşundan Tarihi Birlik

Malatya'da ticaretin yeniden canlanması adına bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir birliktelik sağlandı. MTSO öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 250 sivil toplum kuruluşu, meslek odası ve esnaf temsilcisi ortak bir deklarasyona imza attı. Geniş katılımlı toplantıda ortak bildiriyi okuyan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, konunun tüm deprem şehirlerinin ortak geleceği olduğunu vurgulayarak devletin üretime tam dönüş sağlanana kadar işletmelerin yanında olmasını talep etti.

Çözüm Odaklı Temsil Anlayışı Takdir Topladı

Mücbir Sebep süresinin uzatılması yönünde Ankara nezdinde yürütülen temaslar ve oluşturulan kamuoyu, Malatya iş dünyası başta olmak üzere bölge genelinde takdirle karşılandı. Yürütülen bu kararlı çalışma, MTSO'nun kriz dönemlerinde sadece sorunları ifade eden değil, bölgesel ölçekte çözüm üreten ve kamuoyu oluşturan temsil gücünü bir kez daha ortaya koydu.