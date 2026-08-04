Malatya’da Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yardımseverlik duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde gerçekleştirilen rutin denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen 3 kişiye müdahale edildi.

Zabıta ekiplerinin müdahalesi sırasında kaçmaya çalışan şahıslar, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan kimlik kontrollerinde şahısların çevre illerden Malatya'ya geldikleri belirlendi. Kolluk kuvvetleri koordinesinde gerçekleştirilen GBT sorguları ve üst aramalarında, dilencilik yoluyla elde edildiği değerlendirilen 850 TL nakit para muhafaza altına alındı ve şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürü Ferdi Sezer,

“Duygu istismarı yoluyla haksız kazanç sağlamaya çalışan kişilere müsamaha göstermeyeceğiz”

ifadelerini kullandı.

Sezer,

“Hastane, cami, mezarlık ve vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda denetimleri aralıksız süreceğiz”

dedi.

Zabıta yetkilileri de benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların ilgili birimlere ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.