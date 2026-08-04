Malatya’nın Akçadağ ilçesinde akraba aileler arasında çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Gece saatlerinde meydana gelen olayda yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Ören Mahallesi’nde Gece Yarısı Gerginlik

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında akrabalık bağı bulunan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine taş ve sopalarla saldırdığı kavgaya dönüştü.



6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma Bölgede Önlem Aldı

Kavganın ardından jandarma ekipleri Ören Mahallesi’nde yeni bir olayın yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artırdı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.