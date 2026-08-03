Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik ve tefecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Kente darphane basımı olmayan, düşük ayarlı altın getirildiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler; sahtecilik yaptığı tespit edilen 5 şüpheli ile tefecilik eylemini gerçekleştiren 1 şahsı takibe aldı. Şüphelilerin üstlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 9 milyon 371 bin TL olan sahte altınlar ile tefecilikte kullanıldığı değerlendirilen materyaller ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilenler şu şekilde sıralandı:

4 adet POS cihazı ve bu cihazlara ait 117 adet slip

Düşük ayarlı ve milyen değeri değiştirilmiş:

126 adet Ata Lira

226 adet Çeyrek Altın

9 adet Gramsiye

8 adet Yarım Altın

5 adet Gram Altın

4 adet Tam Altın

3 adet Ata Çeyrek

1 adet Ata Yarım

1 adet Reşat Yarım

6 Şüpheliden 2'si Cezaevine Gönderildi

Operasyon kapsamında hedef konumundaki 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.