Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlar, Malatya'nın da yer aldığı 31 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı asayiş, otoyol ve komando timlerinin katıldığı geniş çaplı operasyonlara, Jandarma İnsansız Hava Araçları (JİHA) da havadan kritik destek sağladı.

Kaçakçılıkta Kullanılan 83 Araç ve 11 Bot Ele Geçirildi

Saha ekipleri ve hava unsurlarının ortaklaşa yürüttüğü operasyon kapsamındaki aramalarda, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen 83 araç ile 11 bot ve bot motoru ele geçirilerek el konuldu.

Adli Karar Çıktı 21 Tutuklama, 12 Adli Kontrol

Operasyon dalgasında gözaltına alınan 33 göçmen kaçakçılığı organizatörü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

"Mücadele Kararlılıkla Sürecek"

Yetkililer, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik mücadelenin insan haklarına saygılı, kamu düzenini önceleyen ve milli menfaatleri gözeten anlayışla kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Operasyonlarda görev alan Jandarma personeli ile ilgili birimler de başarılı çalışmalarından dolayı tebrik edildi.