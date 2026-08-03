Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmeden sürüyor. Hücum hattını güçlendirmeyi amaçlayan sarı-lacivertli kulüpten sürpriz bir hamle geldi. Kanarya'nın, son olarak Portekiz ekibi Benfica formasını terleten Yunan golcü Vangelis Pavlidis için devreye girdiği öğrenildi.

A Spor'un aktardığı habere göre sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki santrforun transfer durumunu incelemeye başladı. Yönetim, futbolcu için uygun şartların oluşması halinde Benfica kulübüne resmi teklif yapacak. Portekiz temsilcisiyle temas kurmayı planlayan Fenerbahçe kurmayları, şartları değerlendirdikten sonra nihai adımı atacak.

Milli takım düzeyinde de görev yapan deneyimli futbolcu, Yunanistan Milli Takımı'nın güncel oyuncuları arasında yer alıyor.

BOCHUM ALTYAPISINDAN DORTMUND'A

27 yaşındaki santrfor Vangelis Pavlidis, futbol hayatına ilk olarak ülkesinin Bebides 2000 takımında adım attı. Yunanistan'daki ilk adımların ardından genç yaşta Almanya'nın yolunu tutan futbolcu, Bochum altyapısına dahil oldu. Burada aldığı altyapı eğitiminin sonrasında gelişimini sürdürmek amacıyla Pavlidis, bir diğer Alman kulübü Borussia Dortmund'un 2. takımında forma giydi.

HOLLANDA MACERASI VE BENFİCA İMZASI

Almanya macerasını noktalamasının ardından rotasını Hollanda'ya çeviren golcü oyuncu, burada Willem II takımına transfer oldu. Ardından bir diğer Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giyen yetenekli santrfor, sergilediği grafik ile adından söz ettirmeyi başardı.

Özellikle AZ Alkmaar forması altında 2024 sezonunda gösterdiği üst düzey performans, oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Sergilediği başarılı futbolun ardından Yunan golcü, 2024 yılında Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'nın yolunu tuttu.