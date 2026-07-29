Yeni Malatyaspor’da bir süredir devam eden hukuki süreçte sıcak bir gelişme yaşandı. Malatya 11. Asliye Hukuk Mahkemesi, sarı-siyahlı kulübün 8 Haziran 2025 ve 16 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenen olağanüstü genel kurullarına ilişkin açılan davada kararını açıkladı. Mahkeme, her iki kongrenin ve bu toplantılarda alınan bütün kararların iptaline hükmetti.

Bilirkişi Raporu ve İtirazlar Değerlendirildi

Duruşmada tarafların savunmalarını dinleyen ve bilirkişi raporuna ilişkin yapılan itirazları inceleyen mahkeme heyeti, davanın kabulü yönünde görüş bildirdi. Gerekçeli kararın ilerleyen günlerde yazılacağı belirtilirken, taraflara kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvuru hakkı tanındı.

24 Mayıs 2026 Kongresinin Durumu Ne Olacak?

Mahkemenin verdiği kararın yalnızca 2025 yılındaki iki kongreyi kapsadığı, 24 Mayıs 2026 tarihinde yapılan genel kurul hakkında doğrudan bir iptal kararı bulunmadığı öğrenildi. Hukuk uzmanları ise son kongrenin geçerliliğinin, iptal edilen kararlar üzerine inşa edilip edilmediğine ve açılmış ayrı bir davanın varlığına göre netleşeceğini belirtiyor.

Kulübün yönetimsel geleceğini yakından ilgilendiren sürecin, gerekçeli kararın açıklanması ve dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşınmasıyla yeni bir boyut kazanması bekleniyor.