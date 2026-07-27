Malatyalı genç güreşçi Muhammed Eymen Dönmez, katıldığı organizasyonlarda elde ettiği derecelerle başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor. Grekoromen stilde mücadele eden başarılı sporcu, önce Malatya İl Şampiyonu, ardından Doğu Anadolu Bölge Şampiyonu olurken, son olarak Türkiye Şampiyonluğu’na ulaşarak Malatya’ya büyük gurur yaşattı.

Disiplinli çalışması ve azmiyle rakiplerini geride bırakan Muhammed Eymen Dönmez’in elde ettiği Türkiye şampiyonluğu, spor camiasında takdirle karşılandı.

Başarılı sporcunun babası Ahmet Dönmez’in de geçmişte milli güreşçi olması, Muhammed Eymen’in spora yönelmesinde önemli rol oynadı. Baba Dönmez’in bilgi ve tecrübeleri, genç sporcunun gelişimine önemli katkı sağladı.

Türkiye şampiyonu olan Muhammed Eymen Dönmez için düzenlenen kutlama programında, Pırlanta Hotel işletmecisi Yusuf Ziya Erdemir ile AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Halime Erdemir tarafından genç sporcuya çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programda konuşan davetliler, Muhammed Eymen Dönmez’in elde ettiği başarının Malatya adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, genç sporcunun ilerleyen süreçte milli takım formasıyla Avrupa ve dünya şampiyonalarında da başarılı sonuçlar elde edeceğine inandıklarını ifade etti.

Türkiye şampiyonu Muhammed Eymen Dönmez’in yeni hedefinin, uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmak olduğu bildirildi.