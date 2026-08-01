Malatya’yı ve ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden isimlerden biri olan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve uluslararası güreş hakemi Prof. Dr. Mehmet Ilkım, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen Güreş Dünya Şampiyonası’nda göğsümüzü kabartan büyük bir başarıya imza attı.

Müsabakalardaki Başarısı Final Getirdi

Dünya genelinden çok sayıda üst düzey sporcu ve hakemin katılımıyla düzenlenen şampiyona boyunca mindere çıktığı tüm karşılaşmalarda adil, kararlı ve yetkin yönetimiyle dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Ilkım, otoritelerden tam not aldı. Şampiyonanın başından itibaren sergilediği bu istikrarlı ve başarılı hakemlik performansı, kendisine organizasyonun en önemli ve sonucu en çok merak edilen mücadelesinin kapısını açtı.



Dev Finalde Düdük Çalacak

Uluslararası Hakem Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Malatyalı akademisyen, dünya güreşinin iki dev ülkesi Rusya ile İranlı sporcular arasında oynanacak olan şampiyonluk finalini yönetmek üzere görevlendirildi. İki ekol ülkenin karşı karşıya geleceği bu büyük finalde düdük çalacak olan Ilkım, hem maça olan güveni hem de tarafsızlığıyla organizasyonun en kritik anında sorumluluk üstlenecek.

Türk Hakemliğinin Gururu Oldu

Bakü’deki Dünya Şampiyonası finalinde görev alacak olmasıyla uluslararası güreş hakemliği alanındaki yüksek tecrübesini ve kalitesini bir kez daha kanıtlayan Prof. Dr. Mehmet Ilkım, hem Türk hakemliğini hem de Malatya’yı dünya arenasının en üst noktasında gururla temsil etmiş oldu. Üst düzey uluslararası organizasyonlarda art arda üstlendiği bu tür kritik görevler, Ilkım’ın dünya güreş camiası ve federasyonlar nezdindeki saygın, güvenilir konumunu bir kez daha tescilledi.