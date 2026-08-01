Yaşanan zorlu süreçlerin ardından yeniden ayağa kalkma çabası, Anadolu insanının en güçlü özelliklerinden biridir. Kendi yuvasını, kendi iş yerini yeniden inşa etmek için canla başla çalışan vatandaşlar, güvenilir kurumlardan gelecek destekleyici adımları her zaman memnuniyetle karşılar. Şehirlerin yapısal dönüşümüne ivme kazandıracak, ekonomik hareketliliği tetikleyecek kapsamlı arazi satış planlamaları da tam bu dayanışma ruhuna hizmet ediyor. Piyasaya sunulan yeni yatırım alanları, memleketin yeniden yeşermesi ve umutların tazelenmesi adına son derece kıymetli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kayısı Diyarında Kendi Yuvana Sahip Ol

Malatya'da köklü bir geçmişe ve toprağa bağlılığa sahip olan halkımız için kendi arazisine sahip olmak, her zamankinden çok daha anlamlı. Şehrin dokusunu yeniden canlandırmak isteyen vatandaşlar için TOKİ, tam 49 şehirde geçerli 737 adet arsanın satışını duyurarak dev bir fırsat yarattı. İster ailenizle huzurla oturacağınız müstakil bir ev, ister kayısı bahçesi yapmak için tarım arazisi, isterseniz de küçük bir sanayi atölyesi kurmak isteyin... Bu devasa satış paketinde Malatyalıların ihtiyaçlarına yanıt verecek her türlü imar durumuna sahip toprak parçası bulunuyor.

Esnafı ve Memuru Yormayan Taksitler

Yüklü nakit çıkışlarının insanları ürküttüğü bu dönemde, sunulan ödeme kolaylıkları gerçekten yüz güldürüyor. Sadece 315 bin lira gibi cazip bir başlangıç fiyatıyla kapılar açılıyor. Cüzdanınızdaki paranın yüzde 25'ini peşinat olarak verip, kalan tutarı yavaş yavaş, tam 48 ay boyunca ödeme lüksüne sahipsiniz. "Ben yüzde 30 peşin veririm" diyenler için de 48 ay vade seçeneği masada duruyor. Nakit gücüne güvenip parayı tek seferde yatırmak isteyen vatandaşlara ise yüzde 15 gibi ciddi bir indirim sağlanarak anında kar elde etmeleri hedefleniyor.

İhaleler İçin Geri Sayım Başladı

Malatya'nın sıcak yaz günlerinde bu ihalenin heyecanı şimdiden sokakları sarmış durumda. 12-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek açık artırmalar, sabah tam 10.30'da başlayacak. Ankara'daki Bilkent Otel veya İstanbul'daki TOKİ merkezine gitme şansı olmayanlar da hiç üzülmesin; çünkü bilgisayarınız veya akıllı telefonunuz üzerinden sisteme bağlanarak Malatya'daki o güzel arsalar için çevrim içi teklif verebileceksiniz.