Malatya ve ilçelerinde sıcak havanın etkisi devam ediyor. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

İlçelerde tahmin edilen hava durumu ve sıcaklıklar şu şekildedir:

Merkez: Az bulutlu ve açık 40 derece

Akçadağ: Az bulutlu ve açık 37 derece

Arapgir: Az bulutlu ve açık 36 derece

Arguvan: Az bulutlu ve açık 36 derece

Battalgazi: Az bulutlu ve açık 40 derece

Darende: Az bulutlu ve açık 39 derece

Doğanşehir: Az bulutlu ve açık 35 derece

Doğanyol: Az bulutlu ve açık 39 derece

Hekimhan: Az bulutlu ve açık 37 derece

Kale: Az bulutlu ve açık 40 derece

Kuluncak: Az bulutlu ve açık 37 derece

Pütürge: Az bulutlu ve açık 37 derece

Yazıhan: Az bulutlu ve açık 39 derece

Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık 40 derece