Malatya ve ilçelerinde sıcak havanın etkisi devam ediyor. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
İlçelerde tahmin edilen hava durumu ve sıcaklıklar şu şekildedir:
Merkez: Az bulutlu ve açık 40 derece
Akçadağ: Az bulutlu ve açık 37 derece
Arapgir: Az bulutlu ve açık 36 derece
Arguvan: Az bulutlu ve açık 36 derece
Battalgazi: Az bulutlu ve açık 40 derece
Darende: Az bulutlu ve açık 39 derece
Doğanşehir: Az bulutlu ve açık 35 derece
Doğanyol: Az bulutlu ve açık 39 derece
Hekimhan: Az bulutlu ve açık 37 derece
Kale: Az bulutlu ve açık 40 derece
Kuluncak: Az bulutlu ve açık 37 derece
Pütürge: Az bulutlu ve açık 37 derece
Yazıhan: Az bulutlu ve açık 39 derece
Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık 40 derece