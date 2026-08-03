Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi TOGG, ağustos ayına özel hazırladığı finansman desteğini duyurdu. Otomobil kredilerinde yükselen faiz oranları sebebiyle alım kararını erteleyen tüketicileri hedefleyen şirket, T10X ve T10F modelleri için sıfır faizli kredi imkanını devreye aldı. Peşinatını hazırlayan alıcılar, araç bedelinin önemli bir kısmını faiz ödemeden 12 ay vadeli taksitlerle karşılayabilecek.

MODEL BAZLI FİNANSMAN DETAYLARI

C-SUV segmentinde yer alan T10X modelini satın almak isteyen kullanıcılar için 600 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Markanın fastback modeli T10F tarafında ise finansman desteği 800 bin TL seviyesine ulaşıyor. Sağlanan bu faizsiz kredi paketiyle beraber kalan tutarın büyük bölümü taksitlendirilebiliyor. Şirket, ağustos ayında duyurulan bu adımla birlikte araç siparişlerine olumlu yansıma bekliyor.

T10X VE T10F GÜNCEL SATIŞ FİYATLARI

TOGG tarafından paylaşılan tavsiye edilen güncel satış fiyatı listesinde T10X V1 RWD Standart Menzil seçeneği 1.909.048 TL’den satılıyor. T10X V1 RWD Uzun Menzil versiyonu 2.219.668 TL, T10X V2 RWD Uzun Menzil 2.411.000 TL ve dört çeker T10X V2 4More Obsidiyen seçeneği 3.218.137 TL fiyat etiketi taşıyor.

Fastback gövde tipindeki T10F modelinde ise fiyatlar T10F V1 RWD Standart Menzil için 1.884.980 TL’den başlıyor. T10F V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL, T10F V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL ve dört çeker T10F V2 4More versiyonu 3.217.937 TL fiyatla alıcılara sunuluyor.

Araçlarını kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar için çeşitli donanım seçenekleri listede yer buluyor. Opsiyon listesinde 65 bin TL tutarındaki panoramik cam tavanın yanı sıra Meridian Premium ses sistemi ile Teknoloji ve Konfor Paketi bulunuyor. Ayrıca 22 kW AC şarj yükseltmesi, 19 inç jant paketi, Akıllı Destek Paketi ile Kış Paketi de tercihler arasında yer alıyor.