Kötü düşünce, evham, şüphe ve kuruntu gibi anlamlara gelen vesvesenin manevi ve tıbbi boyutları değerlendirilirken, güncel ezan vakitleri de belli oldu.

Vesvese Nedir ve Nasıl Kurtulunur?

Fısıltı, şüphe ve kuruntu anlamlarına gelen vesvese; şeytanın insanı kötü bir işe yöneltmesi, iyi bir işten alıkoyması veya zihne olumsuz düşünceler getirmesi olarak tanımlanıyor.

Dini kaynaklara göre vesveseden kurtulmak için Allah'ın dinde kolaylık dilediğini bilmek büyük önem taşıyor. Samimiyetle Allah'a sığınmak, abdestli olmaya özen göstermek, ibadetleri düzenli yapmak ve olumsuz düşünceler geldiğinde Fatiha, Felak ve Nas surelerini okumak tavsiye ediliyor. Abdest ve namaz sırasında eksiklik yapıldığı hissinin üzerinde durulmaması gerektiği belirtilirken, irade dışı gelişen durumlarda ise manevi desteğin yanı sıra tıbbi tedaviye başvurulması gerektiği vurgulanıyor.

Günün Namaz Saatleri

Kent genelinde ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşların takip edeceği vakitler şu şekildedir:

İmsak 03:47,

Güneş 05:23,

Öğle 12:40,

İkindi 16:28,

Akşam 19:42,

Yatsı 21:11.