Meteoroloji verilerine göre Malatya genelinde sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman yer yer kuvvetli şekilde saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.



En Yüksek Sıcaklık Doğanyol'da Ölçülecek

Kent genelinde yüksek sıcaklıklar hissedilirken en yüksek sıcaklık 41 derece ile Doğanyol ilçesinde ölçülecek. Kent merkezinde sıcaklığın 38 derece olması beklenirken, ilçe ilçe beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde:

Merkez az bulutlu ve açık 38 derece,

Akçadağ az bulutlu ve açık 37 derece,

Arapgir az bulutlu ve açık 36 derece,

Arguvan az bulutlu ve açık 36 derece,

Battalgazi az bulutlu ve açık 39 derece,

Darende az bulutlu ve açık 39 derece,

Doğanşehir az bulutlu ve açık 36 derece,

Doğanyol az bulutlu ve açık 41 derece,

Hekimhan az bulutlu ve açık 37 derece,

Kale az bulutlu ve açık 39 derece,

Kuluncak az bulutlu ve açık 37 derece,

Pütürge az bulutlu ve açık 39 derece,

Yazıhan az bulutlu ve açık 40 derece,

Yeşilyurt az bulutlu ve açık 39 derece.

Sıcak Hava ve Rüzgara Karşı Tedbir Uyarısı

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve yer yer etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların günün sıcak saatlerinde tedbirli olmaları önem taşıyor.