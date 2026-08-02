Malatya’da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava ile kuvvetli rüzgâr, kent genelinde toz taşınımını artırdı. Özellikle deprem sonrası konut ve altyapı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği inşaat alanlarında oluşan toz bulutları, vatandaşların dikkatini çekti.

İnderesi TOKİ bölgesinde çekilen görüntülerde, şantiyelerden yükselen yoğun tozun rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayıldığı görüldü. Kent merkezinin farklı noktalarından da fark edilen toz bulutları, görüş mesafesini yer yer azaltırken çevrede yaşayan vatandaşları da olumsuz etkiledi.

Rüzgârın Hızının 36 Kilometre/Saat Seviyelerine Çıkması Bekleniyor

Meteorolojik verilere göre Malatya’da hava sıcaklığı 38 dereceye ulaşırken, öğle saatlerinden itibaren rüzgârın hızının 36 kilometre/saat seviyelerine çıkması bekleniyor. Kuvvetli rüzgârın, kuru zeminlerde ve açık şantiye alanlarında toz oluşumunu daha da artırdığı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, özellikle inşaat sahalarında düzenli sulama yapılmasının ve toz bastırma önlemlerinin artırılmasının hem çevre kirliliğinin hem de hava kalitesindeki olumsuz etkilerin azaltılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Deprem sonrası yeniden inşa sürecinin hız kesmeden devam ettiği Malatya’da, binlerce konut ve altyapı çalışmasının sürdüğü bölgelerde benzer görüntülerin rüzgârlı havalarda sıkça yaşandığı gözlemleniyor.