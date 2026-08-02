Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Dikenli Mahallesi Yılanlı Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 5 yıldır devam eden yol sorununun çözülmesini bekliyor.

Bozuk yol nedeniyle günlük yaşamda büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, defalarca ilgili kurumlara başvurmalarına rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade etti. Vatandaşlar, seslerinin duyulmasını isteyerek yolun bir an önce yapılmasını talep etti.

Ambulans Bile Giremiyor

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, yolun bozuk olması nedeniyle ambulanslar dahi bölgeye ulaşmakta güçlük çekiyor. Yaz aylarında yoğun toz nedeniyle yaşam kalitesi düşerken, yağışlı havalarda yolun çamura dönüşmesi ulaşımı neredeyse imkânsız hale getiriyor.

Özellikle yaşlılar, hastalar ve çocuklar için ciddi mağduriyet oluşturduğunu dile getiren vatandaşlar, yıllardır süren sorunun artık çözüme kavuşturulmasını istediklerini belirtti.

Yetkililere çağrıda bulunan mahalle sakinleri, Dikenli Mahallesi Yılanlı Sokak’taki yolun en kısa sürede programa alınarak asfaltlanmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini ifade etti.