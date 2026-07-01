Malatya'da narkotik ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ile Hekimhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 8 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 724 adet sentetik ecza hapı, 136 gram sentetik kannabinoid, 77 adet ecstasy hapı, 4 gram metamfetamin ile 3 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA