Olay, Altın Kayısı Bulvarı yakınlarında bulunan Altın Kaşık Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle açılan ateş sonucu Ö.K. isimli şahıs baldırından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ö.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerine ilk ifadesini veren yaralının, kendisini vuran kişiyi tanımadığını söylediği belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.