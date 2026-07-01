Yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlık kampı ve maç programını ilan etti. Kulübün yönetim kurulu tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, takımın fiziksel ve teknik açıdan sezona eksiksiz girmesi için planlanan etaplar, hazırlık müsabakalarının tarihleri ve ligin başlangıç takvimi kamuoyuyla paylaşıldı.

İLK ETAP MALATYA’DA, KAMP AĞUSTOSTA BAŞLIYOR

Yönetim kurulunun paylaştığı programa göre A takım, yeni sezonun ilk antrenmanı için 13 Temmuz 2026 tarihinde Malatya'da bir araya gelecek. Ay sonuna kadar kendi tesislerinde güç depolayacak olan yeşil-yurt temsilcisi, 31 Temmuz'a kadar çalışmalarını kentte sürdürecek. Ardından takımın taktik ve kondisyon yüklemesine geçeceği yoğun kamp dönemi ise 3 Augustos 2026 tarihinde start alacak.

SEZON ÖNCESI 5 CIDDI SINAV

Yeşilyurt Spor Kulübü, futbolcuların maç ritmini kazanması amacıyla kamp süresince ve sonrasında toplam 5 hazırlık karşılaşması oynayacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre hazırlık maçlarının takvimi şu şekilde netleşti:

1. Hazırlık Maçı: 7 Ağustos 2026

2. Hazırlık Maçı: 12 Ağustos 2026

3. Hazırlık Maçı: 16 Ağustos 2026

4. Hazırlık Maçı: 21 Ağustos 2026

Kamp çalışmalarının tamamlanmasının ardından 24 Ağustos 2026 tarihinde yeniden Malatya'ya dönecek olan takım, buradaki çalışmalarına devam edecek. Sezon öncesindeki son ciddi provasını ise komşu şehirde yapacak olan Yeşilyurt ekibi, 29 Ağustos 2026 tarihinde Elazığ'da oynanacak hazırlık maçıyla hazırlık programını noktalayacak.

Büyük heyecana sahne olması beklenen TFF 3. Lig’de perde, Yeşilyurt Spor Kulübü için 6 Eylül 2026 tarihinde oynanacak ilk hafta müsabakasıyla açılacak. Şehre ve taraftarlara başarılı bir dönem yaşatmak istediklerini belirten Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü Yönetim Kurulu, açıklamasını şu vizyon mesajıyla tamamladı:

"Yeni sezonda camiamıza ve şehrimize gurur yaşatmak için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."