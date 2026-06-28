Yeni sezonda Avrupa'nın bir numaralı kupasında sahne alacak Çizme temsilcisi stoper arayışlarına hız verdi. İngiltere pazarında uzun süre mesai harcayan kulüp bütçesine uygun bir takviye yapmak amacıyla alternatif arayışına girdi. Yaklaşık üç yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen deneyimli savunmacı İtalyanların öncelikli adayı haline geldi.

İNGİLTERE'DEKİ PAZARLIKLAR TIKANDI

Londra temsilcisi Chelsea savunma oyuncusu Trevoh Chalobah için 30 milyon avro garanti ücret ve 5 milyon avro ek ödeme içeren ağır bir fatura çıkardı. İtalyan ekibinin yönetimi bu beklentiyi 25 milyon avro peşin ve 2 milyon avro bonus paketiyle yanıtladı.

İki kulüp arasındaki finansal uçurum görüşmeleri kilitledi. Como yüksek bonservis talebini reddederek masadan kalktı.

YENİ HEDEF DAVINSON SANCHEZ

İngiliz ekibiyle yaşanan anlaşmazlığın ardından kulüp yetkilileri maliyet araştırmalarını baştan yaptı. La Gazzetta dello Sport gazetesinin aktardığı bilgilere göre Çizme ekibi Galatasaraylı Davinson Sanchez için temas kurmaya başladı.

Sarı-kırmızılı yönetim Kolombiyalı oyuncunun satış bedelini 18 milyon avro olarak belirledi.

GERÇEKLEŞİRSE REKORLAR LİSTESİNE GİRECEK

Transfer Galatasaray'ın talep ettiği rakamla tamamlanırsa Sanchez kulüp tarihinin en yüksek bedelli ikinci satışı unvanını ele geçirecek.

Sarı-kırmızılıların rekor satış listesinin zirvesinde 30 milyon avroluk bedelle Sacha Boey yer alıyor. Mevcut tabloda ikinci sırayı 16 milyon avro bonservis geliri getiren Badou Ndiaye koruyor.