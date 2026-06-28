Türkiye’de yükseköğretim kurumlarının akademik üretkenliğini ve kalitesini ölçen en prestijli kurumlardan biri olan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarı, merakla beklenen 2025-2026 Türkiye tıp sıralaması verilerini resmi olarak duyurdu. YÖK ve uluslararası kurumların makale, araştırma ve proje verileri referans alınarak hazırlanan dev rapor, Malatya sağlık camiasında adeta şok etkisi yarattı.

Bölgenin en köklü sağlık çınarı olarak her gün binlerce hastaya şifa dağıtan Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, açıklanan yeni akademik performans raporunda beklenmedik bir gerileme yaşayarak listenin üst sıralarından uzaklaştı.

TIP DÜNYASININ ZİRVESİNDE GÜÇ DENGELERİ İŞTE İLK 3!

Raporda yer alan resmi verilere göre, tıp fakültesi olan üniversiteler arasında akademik üretkenliği en yüksek olan ve zirveyi kimseye kaptırmayan kurum bin 152,91 puanla Koç Üniversitesi oldu. Lideri adım adım takip eden Hacettepe Üniversitesi bin 096,48 puanla ikinci sırada yer alırken, Ankara Üniversitesi ise bin 038,45 puanla Türkiye’nin en iyi üçüncü tıp fakültesi olarak kayıtlara geçti.

Resmi Verilere Göre Türkiye'nin En İyi 10 Tıp Fakültesi:

Koç Üniversitesi (1152,91 Puan) Hacettepe Üniversitesi (1096,48 Puan) Ankara Üniversitesi (1038,45 Puan) Gazi Üniversitesi (1006,92 Puan) Ege Üniversitesi (1003,87 Puan) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (998,17 Puan) İstanbul Üniversitesi (994,98 Puan) Atatürk Üniversitesi (932,94 Puan) Erciyes Üniversitesi (931,72 Puan) Marmara Üniversitesi (929,21 Puan)

SAĞLIK ÇINARIMIZ İLK 25'İN DIŞINDA KALDI İŞTE İNÖNÜ TIP'IN SIRASI!

Malatya’nın ve Doğu Anadolu’nun en büyük sağlık üssü olan Turgut Özal Tıp Merkezi’ne hayat veren İnönü Üniversitesi, sadece tıp fakültesi olan kurumların kendi arasında listelendiği özel tabloda Türkiye genelinde 27. sırada yer alabildi. Böylece köklü üniversitemiz, tıp devlerinin kıyasıya yarıştığı kulvarda ilk 25 tıp fakültesi sınırının dışında kalmış oldu.

Üniversitelerin genel akademik başarı durumunu gösteren ana listede ise geçtiğimiz yıl Türkiye 30'uncusu olan İnönü Üniversitesi, bu yıl maalesef 5 basamak birden gerileyerek 35. sıraya düştü. Tıp dünyasındaki rakiplerimizin uluslararası projeleri ve ortak bilimsel çalışmaları hızla artırması, bizim tıp fakültesinin listenin üst sıralarından biraz uzaklaşmasına neden oldu.

RAKAMLARLA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NİN ŞAŞIRTAN AKADEMİK KARNESİ

URAP’ın resmi puanlama altyapısını oluşturan kriterlere göre, her Malatyalının kolayca anlayabileceği dille üniversitemizin net başarı dökümü şu şekilde yansıdı:

Tıp Fakülteleri Arasındaki Sıramız: 27

27 Türkiye Genelindeki Sıramız: 35

35 Geçen Yıla Göre Net Değişim: 5 Basamak Geriledik (-5)

5 Basamak Geriledik (-5) Bilimsel Makale Puanı: 127,38

127,38 Alınan Atıf (Dünyadaki Beğeni/Referans) Puanı: 126,01

126,01 Üretilen Bilimsel Doküman Puanı: 130,94

130,94 TÜBİTAK Proje Başarı Puanı: 92,94

92,94 AKADEMİK TOPLAM PUANIMIZ: 774,31

TIP FAKÜLTEMİZİN GERİLEME SEBEBİ NE? İŞTE HERKESİ ŞAŞIRTAN GERÇEK!

Raporda, köklü tıp fakültelerinin genel sıralamalarda irtifa kaybetmesinin perde arkasındaki en net gerekçeye de ayna tutuldu. URAP Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut’un yaptığı çarpıcı açıklamaya göre; Türk akademisyenler dünyada etki değeri, yani kalitesi ve okunma oranı en düşük olan yüzde 25'lik dilimdeki (Q4) dergilere dünya ortalamasının tam iki katı oranında makale gönderiyor.

Yani üniversitemizde de çok makale yazılıyor ama bu çalışmalar dünyada yeterince ses getirmediği ve atıf almadığı için genel başarı puanını aşağı çekiyor. Dünyanın en kaliteli tıp dergilerinde yayınlanan nitelikli makale sayımızı artıramadığımız sürece, rakiplerimizin gerisinde kalmak kaçınılmaz oluyor.

Resmi Raporu İncelemek İsteyenler İçin: Bu haberde yer alan tüm sıralamalar, puanlamalar ve tablolar tamamen ODTÜ URAP Laboratuvarı'nın resmi ana dokümanından derlenmiştir. URAP 2025-2026 Türkiye tıp sıralaması raporunun tamamını incelemek, diğer üniversitelerin durumuna göz atmak ve tabloları doğrulamak için .