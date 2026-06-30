Malatya amatör spor camiasının tek yürek olduğu Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Kentteki amatör kulüp temsilcilerinin katılım gösterdiği kongrede seçim heyecanı yaşandı.
Mevcut başkan Kahraman Fırat ve yönetim kurulu listesi, yapılan oylama sonucunda bir dönem daha Malatya amatör sporunun dümeninde kalmaya hak kazandı.
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Seçim yarışından bir kez daha zaferle ayrılan Kahraman Fırat, kongre sonrasında yaptığı teşekkür konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Fırat ve yönetimi tebrikleri kabul etti.
Kaynak: Haber Merkezi