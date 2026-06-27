Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası'na veda eden ay-yıldızlı ekipte oyuncular kulüp takımlarına dönmeye hazırlanıyor. Turnuvada Amerikan filelerini havalandıran milli futbolcu Arda Güler tatil sürecinin ardından İspanya'daki kampa katılacak.

MOURİNHO'DAN DİNLENME TAVSİYESİ

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Real Madrid'deki görevine yeni başlayan Jose Mourinho milli oyuncuyu aradı. Portekizli çalıştırıcı genç yetenekten dinlenmesini ve tamamen takımın sezon öncesi hazırlık programına odaklanmasını istedi.

KADRO TERCİHİNDE BERNARDO SILVA ETKİSİ

Görüşmede Mourinho, Arda Güler'i oyun planında kilit bir isim olarak gördüğünü iletti.

Deneyimli teknik adam bu güven mesajına rağmen oyuncuya ilk 11'deki yeri için herhangi bir teminat sunmadı. Geçtiğimiz sezon kulübünde kalıcı forma şansı bulamayan milli futbolcunun yeni dönemde de yedek kulübesinde bekleyebileceği öngörülüyor.

Real Madrid'in yeni transferi Bernardo Silva kadro rekabetini tırmandırıyor. Mourinho'nun orta saha rotasyonundaki asıl seçeneklerini Jude Bellingham ve Bernardo Silva ikilisinden yana kullanacağı konuşuluyor.