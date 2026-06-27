Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025 yılı kaba ölüm hızı verileri açıklandı. Bin nüfus başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızında Türkiye haritası netleşti. Verilere göre Türkiye'de kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, binde 10,8 ile Sinop oldu. Sinop’u binde 10,2 ile Kastamonu, binde 9,6 ile Giresun ve binde 9,5 ile Balıkesir takip etti. Ölüm hızının en düşük kaydedildiği yer ise binde 2,3 ile Şırnak oldu. Şırnak’ın ardından Hakkari (binde 2,5), Van (binde 3,1), Batman (binde 3,2) ve Şanlıurfa (binde 3,2) en düşük kaba ölüm hızına sahip iller olarak sıralandı.

MALATYA SON 4 YILDA NEREDEN NEREYE GELDİ?

Büyük deprem felaketinin ardından nüfus ve sağlık dinamikleri en çok merak edilen illerin başında gelen Malatya’da ise son 4 yılın verileri dikkat çekici bir seyir izledi. 2022 yılında binde 5,8 olan kaba ölüm hızı, depremin yaşandığı 2023 yılında binde 7,4’e kadar yükselmişti. 2024 yılında binde 5,9’a gerileyerek dengelenme eğilimine giren Malatya'da durum, 2025 yılı verilerinde binde 6,0 olarak kayıtlara geçti. Bu oranla Malatya, Türkiye genelinde orta sıralarda yer alarak deprem öncesi normal seyrine oldukça yaklaştı.

ÇEVRE İLLERDE SON DURUM

Malatya’nın komşuları ve diğer büyükşehirlerde de kaba ölüm hızları farklılık gösterdi. Komşu illerden Elazığ binde 6,1, Kahramanmaraş binde 4,8, Adıyaman binde 4,7 ve Sivas binde 7,4 kaba ölüm hızına sahip oldu.

Türkiye'nin üç büyük metropolünde ise oranlar şöyle şekillendi:

İstanbul: Binde 4,5

Ankara: Binde 5,3

İzmir: Binde 7,0

TÜM İLLERDE KABA ÖLÜM HIZI VERİLERİ

2025 yılı kaba ölüm hızına (‰) göre tüm illerin verileri şöyle:

Adana: 5,9‰

Adıyaman: 4,7‰

Afyonkarahisar: 7,4‰

Ağrı: 3,6‰

Amasya: 8,3‰

Ankara: 5,3‰

Antalya: 5,1‰

Artvin: 9,1‰

Aydın: 7,9‰

Balıkesir: 9,5‰

Bilecik: 7,6‰

Bingöl: 4,4‰

Bitlis: 3,6‰

Bolu: 7,3‰

Burdur: 8,6‰

Bursa: 6,0‰

Çanakkale: 9,3‰



Çankırı: 8,8‰

Çorum: 8,7‰

Denizli: 7,0‰

Diyarbakır: 3,4‰

Edirne: 9,4‰

Elazığ: 6,1‰

Erzincan: 6,9‰

Erzurum: 5,7‰

Eskişehir: 7,2‰

Gaziantep: 4,0‰

Giresun: 9,6‰

Gümüşhane: 6,7‰

Hakkari: 2,5‰

Hatay: 5,0‰

Isparta: 7,4‰

Mersin: 5,9‰

İstanbul: 4,5‰

İzmir: 7,0‰

Kars: 5,1‰

Kastamonu: 10,2‰

Kayseri: 5,7‰

Kırklareli: 8,8‰

Kırşehir: 7,5‰

Kocaeli: 4,9‰

Konya: 5,8‰

Kütahya: 8,3‰

MALATYA VERİLERİ

Malatya: 2022: 5,8‰, 2023: 7,4‰, 2024: 5,9‰, 2025: 6,0‰

Manisa: 7,7‰

Kahramanmaraş: 4,8‰

Mardin: 3,4‰

Muğla: 6,6‰

Muş: 3,7‰

Nevşehir: 7,0‰

Niğde: 6,4‰

Ordu: 8,4‰

Rize: 7,7‰

Sakarya: 6,1‰

Samsun: 7,1‰

Siirt: 3,4‰

Sinop: 10,8‰

Sivas: 7,4‰

Tekirdağ: 6,0‰

Tokat: 8,0‰

Trabzon: 6,8‰

Tunceli: 7,0‰

Şanlıurfa: 3,2‰

Uşak: 7,7‰

Van: 3,1‰

Yozgat: 7,7‰

Zonguldak: 8,0‰

Aksaray: 5,7‰

Bayburt: 6,0‰

Karaman: 6,5‰

Kırıkkale: 7,7‰

Batman: 3,2‰

Şırnak: 2,3‰

Bartın: 8,3‰

Ardahan: 7,5‰

Iğdır: 4,6‰

Yalova: 7,0‰

Karabük: 8,1‰

Kilis: 5,4‰

Osmaniye: 5,6‰

Düzce: 6,7‰