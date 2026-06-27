Mutfakların temel gıda malzemelerinden olan kıymanın market reyonlarındaki seçimi aşamasında yapılan hatalar ciddi sağlık sorunları yaratıyor. Sadece etin yüzeyindeki parlak kırmızı renge odaklanarak alışverişi tamamlayan tüketiciler çoğu zaman soğuk zinciri kırılmış ürünleri evlerine taşıyor.

İLK KURAL PAKETİN ALT KISMININ İNCELENMESİ

Uzmanlar kıyma alışverişinde ilk kural olarak paketin alt kısmının incelenmesini öneriyor. Tabağın tabanında kırmızımsı sıvının fazlaca birikmesi nakliye veya saklama aşamalarında etin doğru ısıda korunmadığını kanıtlıyor. Yoğun su salınımı soğuk zincirin kırıldığının en net işareti sayılıyor.

Ürünün ambalajında en ufak bir delik veya çatlak bulunması ölümcül bakterilerin içeri sızmasına neden oluyor.

Böylesi deformasyona uğramış paketleri satın alanlar doğrudan gıda zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya kalıyor.

İÇ KISIMDAKİ GRİLEŞME BOZULMA ANLAMINA GELMİYOR

Toplumda kıymanın her noktasının canlı kırmızı renkte olması gerektiği yönündeki yaygın inanış uzmanlar tarafından yalanlanıyor. Etin iç bölgelerinin oksijenle temasının kesilmesi sonucu renginin hafifçe griye veya kahverengiye dönmesi doğal karşılanıyor.

Tazeliği belirleyen asıl unsurları etin dokusu ve kokusu oluşturuyor. Taze kıymanın rahatsız edici bir koku yaymaması gerekiyor.

BOZUK ETİ ELE VEREN TEMEL İŞARETLER

Reyonlarda veya mutfak tezgahında paketi açılan kıymada ekşi ve amonyak benzeri keskin kokular hissedilmesi ürünün bozulduğunu gösteriyor. Uzmanlar koku testini geçemeyen etlerin derhal çöpe atılmasını istiyor.

Etin yüzeyinde sümüksü bir tabaka oluşması ve ambalaj tabanındaki sıvının ağır kokması tüketimi engelleyen diğer risk faktörlerini barındırıyor.

Dokunulduğunda ele yapışan kıymalar insan sağlığını doğrudan tehdit ediyor.

YAZ AYLARINDA TAŞIMA SÜRESİ BİR SAATİ AŞMAMALI

Marketten alınan etin güvenliğini sağlamak nakliye aşamasındaki hassasiyete dayanıyor. Sıcak yaz aylarında alışveriş sonrası eve dönüş yolculuğunun bir saati geçmemesi gerekiyor.

Uzmanlar eve ulaşan tüketicilerin kıymayı beklemeden buzdolabına yerleştirmesini öneriyor. Gıda mühendisleri kıymanın en fazla iki gün içinde pişirilmesini veya derin dondurucuya kaldırılmasını istiyor.