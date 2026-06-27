Elektronik cihazların alım satımında yaşanan mağduriyetleri bitirmek isteyen hükümet sektörün işleyişini bütünüyle değiştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla merdiven altı işletmelerin faaliyetlerine son verilmesi hedefleniyor. Satıcılara ağır mali yükümlülükler getiren yeni sistem ağustos ayının ilk gününde ülke genelinde başlayacak.

ÇALINTI CİHAZLARA ŞEBEKE ENGELİ

Sektörde sıklıkla karşılaşılan klonlanmış veya çalıntı telefon ticaretini bitirmek için güvenlik çemberi daraltılıyor. Bir cihazın yenilenerek satılabilmesi e-Devlet sistemindeki kayıtlarla eşleşmesine bağlandı. Merkezler telefonu yenileyebilmek için cihazın en az bir yıl öncesine ait konuşma veya internet bağlantısı geçmişini doğrulayacak.

İşletmeler ürünü satmadan önce kuruma bildirdikleri özel hatlar üzerinden şebeke bağlantısı kurmak zorunda kalacak.

Yapılacak test aramasıyla cihazın sorunsuz çalıştığı yasal yollarla kanıtlanacak. Bakanlık güvenlik şartlarını karşılamayan şüpheli telefonların yenilenmesine kesinlikle izin vermeyecek.

ŞEFFAF ETİKET VE KULLANMA KILAVUZU ZORUNLULUĞU

Şirketler piyasaya sürecekleri cihazları Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi veri tabanına işleyecek. Tüketiciyi korumak adına ambalajlarda ve ilanlarda ürünün durumuyla birlikte işlemi yapan merkezin bilgileri eksiksiz yer alacak.

Aynı model cihazlar arasındaki fiyat farklılıklarının teknik gerekçeleri müşterilere açıkça gösterilecek. Satıcılar yenilenmiş eşyaları Türkçe kullanma kılavuzuyla teslim edecek.

ESKİ TELEFONUNU SATANLAR İÇİN HIZLI ÖDEME DÖNEMİ

Kullanılmış telefonunu bayilere veren vatandaşların haftalarca süren bekleme süreci ortadan kalkıyor. Firmalar teslim aldıkları cihazların değerlemesini en geç üç iş günü içinde tamamlayarak müşterinin onayına sunacak.

Tüketici fiyatı kabul ettiğinde satıcı ödemeyi veya takas kuponunu yine üç gün içinde müşteriye verecek.

KOŞULSUZ İADE VE BİR YIL GARANTİ

Yeni yönetmelik ikinci el eşya alan alıcılara sıfır ürün benzeri güçlü haklar tanıyor. İnternetten ya da fiziki mağazalardan yenilenmiş telefon alan vatandaşlar on dört gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden cihazı geri verebilecek. Satıcı ödemeyi tek seferde eksiksiz biçimde müşterinin hesabına yatıracak.

Yenilenmiş cihazlar en az bir yıl garanti kapsamında kalacak. Arıza durumunda yetkili servislerin tamir süresi yirmi iş gününü aşamayacak. Şirketler garanti sürecindeki kargo veya servis elemanı gideri adıyla müşteriden para isteyemeyecek.

Tamir bitiminde yapılan işlem detaylarını gösteren servis evrakları alıcıya yazılı olarak ya da dijital yollarla iletilecek. Firmalar bu belgeleri beş yıl boyunca arşivlerinde tutacak.

YÜZ MİLYON LİRA SERMAYE VE SABIKA KONTROLÜ

Devlet muhatap bulunamaması sorununu çözmek için yetki belgesi alma şartlarını zorlaştırdı. Yenileme merkezi kurmak isteyen şirketlerin en az yüz milyon lira ödenmiş sermayesi bulunacak.

Kurumlar şirket yöneticilerinin bilişim suçları veya dolandırıcılık adli kayıtlarını yakından inceleyecek. Adalet Bakanlığı verilerinden temiz kağıdı alamayan kişilerin sektöre girmesi engellenecek.

Bakanlık bünyesinde kurulan beş kişilik özel komisyon müşterisini mağdur eden işletmelerin yetki belgelerini doğrudan iptal edecek. Belgesini kaybeden firmalar bir tam yıl boyunca piyasaya dönemeyecek.

Hükümet sektördeki mevcut şirketlere yönetici evraklarını tamamlamaları için bir ay mühlet verdi. İşletmeler yeni sermaye şartını aralık ayının sonuna kadar yerine getirecek.