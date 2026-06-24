Malatya futbolunu üst liglerde başarıyla temsil etmeyi hedefleyen Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü’nde, 18 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’un ardından yeni dönemin yol haritası çizildi. Kulüp Başkanlığını yeniden üstlenerek güven tazeleyen Ramazan Ayhan’ın liderliğinde toplanan kurul, şampiyonluk yolunda idari kadroyu netleştirdi.

Kulübün kurumsal yapısını güçlendirmek ve saha dışındaki başarıyı sahaya yansıtmak amacıyla yapılan toplantıda, tüm birimlerin görev dağılımı tek tek belirlendi. Futbol şubesinden altyapıya, basından mali işlere kadar profesyonel bir şemanın oluşturulduğu yeni yönetim, ilk günden itibaren şampiyonluk parolasıyla sahaya indi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, yeni yapılanmanın Malatya futboluna büyük katkı sağlayacağı vurgulanarak, "Malatya futboluna katkı sağlayacak bu yapının şehrimize yakışır başarılara vesile olmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ YENİ GÖREV DAĞILIMI (TAM LİSTE)

Yeşilyurt Spor Kulübü'nü yeni sezonda hedeflerine ulaştıracak yönetim kurulu kurumsal şeması ve görev bölüşümü şu şekilde netleşti:

Ramazan Ayhan — Kulüp Başkanı

— Kulüp Başkanı Şahin Doğan — Başkan Vekili

— Başkan Vekili Sertaç Güleç — Asbaşkan / Federasyon ve Dış İlişkiler Sorumlusu

— Asbaşkan / Federasyon ve Dış İlişkiler Sorumlusu Metin Ünlü — Asbaşkan

— Asbaşkan Okay Demirhan — Asbaşkan

— Asbaşkan Ömer Çelik — Genel Sekreter

— Genel Sekreter Orhan Barman — Futbol Şube Sorumlusu

— Futbol Şube Sorumlusu Seyithan Tekin — Altyapı Sorumlusu

— Altyapı Sorumlusu Yusuf Kocaman — Basın ve İletişim Sorumlusu

— Basın ve İletişim Sorumlusu Numan Özcan — Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu

— Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu Osman Gönültaş — Tesis Sorumlusu

— Tesis Sorumlusu Yakup Arkın — Mali İşler Sorumlusu

— Mali İşler Sorumlusu Fatih Altın — STK, Kurum ve Taraftar Sorumlusu

— STK, Kurum ve Taraftar Sorumlusu Seçkin Demirci — Stadyum ve Protokol Sorumlusu

DENETİM VE DİSİPLİN KURULLARI BELLİ OLDU

Kulübün şeffaf ve kurumsal yönetim anlayışı doğrultusunda idari kadroya eşlik edecek diğer kurullar ise şu isimlerden oluştu:

Denetim Kurulu: Nuh Boyraz, Yunus Şen, Abdulmelik Birgin

Nuh Boyraz, Yunus Şen, Abdulmelik Birgin Disiplin Kurulu: Mehmet Önder Dönük, Erkan Van, Enver Türkmen