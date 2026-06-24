Türkiye’nin iki köklü kültür şehri, gençlerin enerjisiyle yeniden harmanarak hayat buldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı, bu kez Osmaniye ve Malatya hattında sıra dışı bir kardeşlik hikayesine sahne oldu. "Adım Adım Anadolu: Kayısı ve Fıstık Yolu" projesi kapsamında Osmaniye’den yola çıkan kız öğrenciler, Malatya’nın saklı kalmış kültürel hazinelerini ve sanat dolu sokaklarını keşfetti. Gezi sırasında yaşananlar ve öğrencilerin hayran kaldığı o mekanlar ise adeta görsel bir şölene dönüştü.

SANAT ATÖLYELERİNDEN MELODİLER YÜKSELDİ

Malatya Sadreddin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Osmaniye Şehit Hayrettin Mennan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliğiyle yürütülen proje, gençlerin ufkunu açmaya devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programın ilk durağı Sanat Merkezi oldu.

Buradaki sanat atölyelerini yakından inceleyen misafir öğrenciler, enstrüman kurslarında kendileri için hazırlanan sürpriz müzik dinletisiyle karşılaştı. Müziğin ritmine kapılan gençlerin mutluluğu gözlerinden okundu.

SANAT SOKAĞI’NDA ZAMAN YOLCULUĞU

Gezinin en merak uyandıran ve eğlenceli anları ise Malatya’nın meşhur Sanat Sokağı’nda yaşandı. Nostalji ve bilimi bir arada sunan mekanları gezen öğrenciler sırasıyla şu noktalarda mola verdi:

Çocuk Oyun ve Oyuncak Müzesi: Geçmişten günümüze oyuncakların sergilendiği müzede öğrenciler adeta zamanda yolculuk yaptı.

Fotoğraf Makinesi Müzesi: Teknolojinin ve sanatın tarihsel gelişimine tanıklık eden nadide parçalar gençleri büyüledi.

Malatya Kültürevi: Şehrin geleneksel yaşamını ve köklü mirasını yansıtan kültürevi ziyaretiyle program unutulmaz bir finalle noktalandı.

KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ ÇİFT TARAFLI KURULDU

Projenin sadece Malatya ayağıyla sınırlı kalmadığı, daha önce de Malatyalı bir grup öğrencinin Osmaniye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görmek amacıyla benzer bir kültür gezisi gerçekleştirdiği öğrenildi. Eğitim, kültür ve sanatla pekişen bu dostluk köprüsü, Anadolu’nun birlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.