Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı hareketli bölgelerinden biri olan Terminal Caddesi’nde bugün öğleden sonra adeta dehşet anları yaşandı. Eski Köy Garajı yakınlarında meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sözlü tartışma çıktı.

SÖZLÜ TARTIŞMA BIÇAKLI DEHŞETE DÖNÜŞTÜ

Çevredeki vatandaşların korku dolu gözleri önünde büyüyen tartışma, kısa sürede bıçakların çekildiği kanlı bir kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bir genç, vücuduna aldığı peş peşe bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Kanlar içinde kalan genci gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE KALDIRILDI

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis unsuru ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden sağlık görevlileri, yaralı gence sokak ortasında ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı şahıs, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, bıçaklanan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YUNUS TİMLERİ ARA SOKAKLARDA KISKIVRAK YAKALADI

Olayın ardından bölgede adeta abluka oluşturan Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri, kaçış yönlerini ablukaya aldığı 2 şüpheliyi takibe aldı. Suç aletleriyle birlikte ara sokaklarda izlerini kaybettirmeye çalışan zanlılar, motorize ekiplerin ani ve kararlı müdahalesiyle kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavisi süren yaralının ve gözaltındaki şüphelilerin işlemleri devam ederken, polis ekipleri asayiş olayıyla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.