Malatya Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki ulaşım projeleri kapsamında iki noktada çalışma yürütüyor.

Malatya’da şantiye alanlarında çalışmaların devam ettiği dile getiren Başkan Sami Er,

“Şehir merkezinde 45 ayrı noktada, kırsal bölgelerde ise yaklaşık 50 şantiyede çalışmalarımız devam ediyor. Büyükşehir Belediyemizin Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tüm ilçelerimizde olağanüstü bir çalışma yürütüyor”

diye konuştu.

“KALDIRIM VE AYDINLATMA EKSİKLİKLERİ VARDI”

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, asfalt çalışmaları daha önce tamamlanan Yüzakı Bulvarı’nda eksik kalan altyapı ve üstyapı imalatlarını sürdürüyor. Proje kapsamında bulvar üzerinde 2 bin 800 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde kaldırım ile tretuvar yapımı gerçekleştiriliyor. Bulvardaki eksiklerin giderildiğini ifade eden Başkan Er,

“Yüzakı Bulvarı’nda asfalt çalışmaları daha önce tamamlanmıştı ancak birçok bölümde kaldırım ve aydınlatma eksiklikleri vardı. Şu anda ekiplerimiz hem kaldırım imalatlarını gerçekleştiriyor hem de estetik düzenleme ve aydınlatma çalışmalarını yürütüyor”

şeklinde konuştu.

MALATYA’DA TRAFİĞİ RAHATLATACAK YENİ HAT

Şehir içi trafiğini doğrudan etkileyecek diğer çalışma ise Fahri Kayahan bölgesini Adıyaman yoluna bağlayacak yeni güzergahta yürütülüyor. Nikah Sarayı’nın alt kısmından başlayan ve Abdurrahman Gazi Caddesi’nin devamı niteliğinde olan yol, Yüzakı Bulvarı’ndan Filistin Caddesi’ne uzatılarak Adıyaman yoluna bağlanıyor. Bir kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde açılan yeni yol, 2 gidiş ve 2 geliş şeritli olacak. Güzergah üzerinde kaldırım, yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve aydınlatma sistemi yer alacak.

Yeni yolun güzergah detaylarını paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,

“Nikâh Sarayı’nın alt kısmından başlayan Abdurrahman Gazi Caddesi’nin devam güzergâhında yer alıyor. Cadde, Yüzakı Bulvarı’na kadar ulaşıyor ancak burada kesintiye uğruyordu. Şimdi Yüzakı Bulvarı’ndan Filistin Caddesi’ne kadar uzanan yeni bir yol aksı açıyoruz. Bu güzergâhın devamında Adıyaman yoluna bağlantı sağlanmış olacak. Böylece Fahri Kayahan’dan yola çıkan bir hemşerimiz, kesintisiz bir şekilde bu güzergâhı kullanarak Adıyaman yoluna ulaşabilecek. Malatya’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak bu yolun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum”

açıklamasında bulundu.