Depremin izlerini silmek ve şehri modern bir çehreye kavuşturmak amacıyla Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yürütülen rezerv alan çalışmalarında büyük bir viraj daha dönüldü. Şehrin ticari ve sosyal hafızasında önemli bir yere sahip olan Niyazi Mısri Rezerv Alanı’ndaki projede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 95 seviyesine ulaştı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek hak sahiplerinin merakla beklediği teslim tarihi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"ESKİ ÇARPIK YAPILAŞMANIN YERİNİ MODERN BİR YAŞAM ALANI ALIYOR"

İnşaat sahasında teknik ekipten ve yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi alan Başkan Bayram Taşkın, Niyazi Mısri bölgesinin şehircilik anlayışı açısından Malatya’nın yeni vitrini olacağını belirtti. Vatandaşların uzun süredir büyük bir sabırla beklediğini ifade eden Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

"Eski çarpık yapılaşmanın, dar sokakların yerini geniş caddeleri ve modern yapılarıyla yeni bir yaşam alanı alıyor. İnşaat sahasında yaptığımız incelemelerde çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını gördük. Akpınar bölgesinde esnaflarımız yerleşmeye başladı. Niyazi Mısri'nin tamamlanmasının ardından Saray ve diğer rezerv alanlardaki çalışmaların da sonuçlarını göreceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu çalışmaların tamamlanmasıyla şehrimiz çok daha farklı bir görünüme kavuşacak."

TESLİMAT İÇİN "YAZ SONU" HEDEFLENİYOR

Projenin teknik detayları ve teslim sürecine ilişkin en net bilgi ise Proje Müdürü Erhan Ermeç’ten geldi. Yaklaşık bir yıl önce ilk harcı dökülen Niyazi Mısri 4. Etap projesinde 300 kişilik dev bir ekiple sahada olduklarını belirten Ermeç, üstyapının büyük oranda bittiğini söyledi.

Ermeç, "Şu anda yüzde 95 seviyesindeyiz. Kalan altyapı ve çevre düzenlemelerini de hızla tamamlayarak projeyi yaz sonuna kadar teslim aşamasına getirmeyi hedefliyoruz" diyerek hak sahiplerine müjdeyi verdi.

KAÇ KONUT VE İŞ YERİ YAPILIYOR?

Etaplar halinde yükselen dev projede hangi etapta kaç konut ve ticari alanın yer aldığı da netleşti. İşte Niyazi Mısri rezerv alanının detayları:

1. Etap: 497 daire, 335 dükkân ve 130 ofis

497 daire, 335 dükkân ve 130 ofis 2. Etap: 409 daire ve 130 dükkân

İmalat çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa süre içinde çevre düzenlemesine geçilecek olan bölge, Malatya'da deprem sonrası yerinde dönüşümün en somut ve modern örneklerinden biri olmaya hazırlanıyor.