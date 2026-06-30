Ceren Benderlioğlu yeni dizisi ne, Aşk ve Taht dizisi oyuncuları kimler ve Alaaddin Keykubat'ın kız kardeşi rolünü kim oynayacak sorguları arama motorlarında bir anda zirveye yerleşti. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Tarihi diziler kervanına oldukça iddialı bir yapım daha katılıyor. Ekranların sevilen yüzlerinden Ceren Benderlioğlu, uzun bir aranın ardından yepyeni ve görkemli bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hangi projeyle ekranlara döneceği bir süredir televizyon kulislerinde tartışılan güzel oyuncu, "Aşk ve Taht" dizisiyle el sıkıştı. Dizinin tarihi dokusu ve dev bütçeli prodüksiyonu kadar, oyuncu kadrosuna dahil olan isimler de şimdiden magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. İzleyiciler heyecanla "Ceren Benderlioğlu Aşk ve Taht dizisinde kimi canlandıracak?", "Aşk ve Taht ne zaman başlıyor?" ve "Anadolu Selçuklu dönemi dizileri hangileri?" sorgularıyla internette detayları araştırıyor.

CEREN BENDERLİOĞLU AŞK VE TAHT DİZİSİNDE HANGİ ROLÜ OYNAYACAK?

Dizinin en kilit karakterlerinden biri için kamera karşısına geçen Benderlioğlu, seyirciyi bambaşka bir dönem yolculuğuna çıkaracak. Başarılı oyuncu, Anadolu Selçuklu Devleti’nin en parlak dönemine damga vuran Sultan Alaaddin Keykubat’ın üvey kız kardeşi karakterine hayat verecek. Tarihi atmosferin büyüleyici dokusu içinde, saray entrikaları ve taht kavgalarının tam merkezinde yer alacak olan bu karakter, dizinin senaryosunda ve gidişatında belirleyici bir rol üstlenecek. İzleyiciler, Benderlioğlu'nun güçlü ve dramatik oyunculuğuyla bu zorlu tarihi figürü televizyon ekranına nasıl yansıtacağını şimdiden büyük bir heyecanla bekliyor.

AŞK VE TAHT DİZİSİ KONUSU NE, HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR?

Tarih tutkunlarının yeni gözdesi olmaya aday "Aşk ve Taht", Anadolu Selçuklu Devleti'nin en ihtişamlı ve bir o kadar da karmaşık yıllarına ışık tutuyor. Sultan Alaaddin Keykubat döneminin siyasi olaylarını, bitmek bilmeyen saray içi çekişmelerini ve dönemin zorlu toplumsal yapısını konu alan dizi, aynı zamanda gizli kalmış derin insan hikayelerini de merkezine alıyor. Dev prodüksiyonu, döneme birebir uygun görkemli kostümleri ve büyük bir titizlikle kurulan devasa dekorlarıyla dikkat çeken yapım, izleyiciyi adeta o dönemin içine çekecek.

CEREN BENDERLİOĞLU KİMDİR, DAHA ÖNCE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Yepyeni dizi haberiyle birlikte ünlü oyuncunun parlak kariyeri de yeniden gündeme geldi. Yıllar içinde televizyon ekranlarında birçok başarılı yapımda boy gösteren Ceren Benderlioğlu, özellikle güçlü kadın karakterleri ekrana taşımasıyla akıllara kazındı. Hem dram hem de aksiyon ağırlıklı projelerdeki üstün performansıyla tanınan deneyimli isim, bu kez tarihi bir yapımda kendi sınırlarını zorlayacak. Hayranları, "Ceren Benderlioğlu kaç yaşında" ve "Ceren Benderlioğlu oynadığı diziler" gibi aramalarla ünlü oyuncunun geçmişine dair detayları tazeliyor. Ancak şüphesiz en büyük merak, onun "Aşk ve Taht" dizisindeki yeni imajı ve dönem kostümleri içindeki duruşuna yönelik.

AŞK VE TAHT NE ZAMAN BAŞLAYACAK, DİZİ KADROSUNDA KİMLER VAR?

Henüz hazırlık aşamasında olan iddialı dizi için oyuncu seçmeleri ve mekan kurulumları büyük bir titizlikle sürüyor. Ceren Benderlioğlu'nun kadroya resmi olarak katılması, projenin ne kadar büyük bir etki yaratacağını bir kez daha kanıtladı. Dizinin yayın tarihi ve ilk bölümünün ne zaman ekranlara geleceği ise televizyon kulislerinde sır gibi saklanıyor. Yapım şirketinden yakında dizinin başrol oyuncuları ve diğer sürpriz isimlerin de tek tek açıklanması bekleniyor.