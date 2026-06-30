Malatya’da deprem sonrası kentsel yenilenmenin en prestijli ayaklarından biri olan Saray Mahallesi projesinde üstyapı ve çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yüklenici firma yetkililerinden sahada yürütülen son çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, bölgenin ismine yakışır bir çehreye büründüğünü ifade etti.

Geniş caddelerin ara yollarında asfalt dökümü tamamen bitirilirken; ağaç dikimi, kaldırım yapımı ve peyzaj imalatlarında da son aşamaya gelindi.

PROJENİN TÜM SAYISAL VERİLERİ

İnşa Edilen Konut Sayısı: 594 konut

594 konut Bölge Esnafı İçin Yeni İş Yeri Kapasitesi: 380 iş yeri

380 iş yeri Ticari Dinamizmi Destekleyecek Ofis Alanları: 257 ofis

257 ofis Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı: Bin 231 adet

Bin 231 adet Mevcut Durum: Ara caddelerin asfaltı döküldü, kaldırım ve ağaçlandırma devam ediyor.

BAŞKAN BAYRAM TAŞKIN "ESKİ MALATYA'NIN GENİŞ ANA CADDELERİ HATIRLANACAK"

Saray Mahallesi'nin geçmişteki kronikleşmiş sorunlarına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, bölgenin muazzam bir dönüşüm geçirdiğini vurguladı. Eski çileli günlerin geride kaldığını belirten Başkan Taşkın şöyle konuştu:

"Burası geçmişte dar sokakları, otopark eksikliği ve kullanılmayan metruk binalarıyla bilinen bir alandı. Esnafımız mal indirip bindirirken aracını nereye yanaştıracağını düşünürdü. Bugün ise devletimizin gerçekleştirdiği çalışmalarla ismine yakışır yeni bir Saray Mahallesi ortaya çıktı. Sokaklara baktığınızda eski Malatya'nın geniş ana caddelerini hatırlatan bir şehir dokusuyla karşılaşıyorsunuz.

İki yıl önce burada temel kazılarının yapıldığı yoğun bir şantiye alanı vardı; bugün ise ağaçların dikildiği, kaldırımların şekillendiği bir yaşam alanını görüyoruz. Bu eserin Malatya'ya kazandırılmasında destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, şantiye şefimiz Mecit Bey'e, Kuzu Grup yönetimine ve tüm işçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Konut ve iş yerleri şimdiden hayırlı olsun."

PROJE MÜDÜRÜ NECİP TÜRKOĞLU TARİH VERDİ: "EYLÜL BAŞINDA ANAHTAR TESLİMİ PLANLANIYOR"

Çalışmaların ilerleme takvimine ve teknik detaylarına ilişkin en net bilgiyi ise Saray Mahallesi Proje Müdürü Necip Türkoğlu paylaştı. Teslimat öncesi bölgede son rötuşların yapıldığını belirten Türkoğlu, Malatya halkına şu sözlerle müjdeyi verdi:

"Projemizin son aşamasına geldik. Şu an kalan imalatlarımız çevre düzenleme, peyzaj ve kaldırım ağırlıklı olarak devam ediyor. Ara caddelerimizin asfaltlarını döktük. Kaldırım çalışmalarını tamamen bitirdikten sonra, teslim öncesi aşınma asfaltını da sereceğiz. İnşallah Eylül ayı başı itibarıyla teslimlerimize başlamayı planlıyoruz. Malatya'mıza hayırlı uğurlu olsun."