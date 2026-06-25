Malatya'nın tarihi dokusuyla öne çıkan bölgesi Eskimalatya, çok anlamlı ve geniş katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen ve artık bir şehir klasiği haline gelen 13. Geleneksel Aşure Etkinliği, bu yıl da birlik ve beraberlik mesajlarının en güzel adresi oldu.

Battalgazi Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Eskimalatya Muhtarlar Derneği ile Eskimalatya ve Malatya Gençleri Grubu iş birliğinde gerçekleştirilen dev organizasyon, Eskimalatya Meydanı'nda yapıldı.

TAM 4 BİN KİŞİYE AŞURE İKRAM EDİLDİ

Meydanda kurulan dev kazanlarda dualarla hazırlanan aşureler, Muharrem ayının manevi atmosferini paylaşmak isteyen binlerce vatandaşa ikram edildi. Program kapsamında yaklaşık 4 bin kişiye aşure dağıtımı gerçekleştirilirken, meydanda oluşan kalabalık ve vatandaşların yüzündeki tebessüm adeta iç ısıtan görüntülere sahne oldu.

BELEDİYENİN KATKILARIYLA BİRLİK VE BERABERLİK TABLOSU

Battalgazi Belediyesi'nin güçlü destekleri ve katkılarıyla hayata geçirilen 13. Geleneksel Aşure Etkinliği, toplumun her kesiminden vatandaşın yoğun katılımıyla eksiksiz bir şekilde tamamlandı. Paylaşma kültürünün en güzel örneğinin sergilendiği bu anlamlı günde, Eskimalatya Meydanı tarihi anlarından birini daha yaşadı.