Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, özellikle deprem hafızasının taze olduğu şehirde büyük korku yaşadı.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ev ve iş yerlerinden hızla dışarı çıktı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan ilk bilgilere göre, sarsıntının merkez üssü Malatya’nın Tanışık bölgesi olarak belirlendi.

Saat 16.22’de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. Yerin 8.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, şehir merkezinde ve çevre bölgelerde hissedildi.

AFAD deprem ise;

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Battalgazi (Malatya)

Tarih:2026-06-25

Saat:16:22:37

TSİ Enlem:38.28333 N

Boylam:38.59056 E

Derinlik:9.13 km