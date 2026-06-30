Malatya’nın Battalgazi ilçesinde infial yaratan bir şiddet olayı meydana geldi. Turgut Özal Camii’nde görev yapan Müezzin-Kayyım Tarık Emre, cami avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunan bir grubu uyardığı gerekçeyle acımasızca darbedildi. Saldırıda burnu kırılan din görevlisi, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam namazı öncesinde Turgut Özal Camii avlusunda yaşandı. Cami bahçesinde uygunsuz davranışlarda bulunduğu ileri sürülen kızlı erkekli bir grubu, görev sorumluluğu gereği nazikçe uyaran Müezzin-Kayyım Tarık Emre, grubun sözlü tepkisiyle karşılaştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, grubun din görevlisine saldırmasıyla şiddete dönüştü. Aldığı darbeler sonucu burnu kırılan genç müezzin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Emre'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

DİYANET-SEN VE CEMAAT CAMİ ÖNÜNDE KENETLENDİ

Yaşanan çirkin saldırının ardından Diyanet-Sen Malatya Şubesi ve cami cemaati, Turgut Özal Camii önünde bir araya gelerek tek ses oldu. Sert bir dille saldırıyı kınayan kalabalık adına basın açıklamasını Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin okudu.

Engin, camilerin toplumun ortak huzur mekanları olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Görevini sadece sorumluluk bilinciyle yerine getiren bir din görevlimizin bu denli vahşi bir şiddete maruz kalması hepimizin vicdanını derinden yaralamıştır. Bu olay, basit ve münferit bir asayiş olayı olarak geçiştirilemez."

Din görevlilerinin toplumun manevi rehberleri olduğunu ve görevlerini güven içinde yapmaları gerektiğinin altını çizen Mehmet Engin, saldırganların adalet önünde en ağır cezayı alması için hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ilan etti.

Cami cemaati de yaptıkları açıklamalarda ibadethanelerde görev yapan din görevlilerine yönelik bu tür şiddet olaylarının son bulmasını talep etti. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.