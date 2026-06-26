Asrın felaketinin ardından Malatya genelinde yürütülen konut seferberliğinde en büyük üretim merkezlerinden biri olan Battalgazi ilçesi Bahçebaşı bölgesi oldu. 12 farklı etapta 11 binden fazla konutun yükseldiği bölgede; 5, 6 ve son olarak nisan ayında 1.235 konutluk 7. Etap’ın anahtar teslim süreçleri tamamlandı. Teslim edilen etapların ardından vatandaşların heyecanla beklediği diğer etapların takvimi de belli olmaya başladı.

KALAN ETAPLARIN TESLİM TARİHLERİ

Açıklanan son bilgilere göre, Bahçebaşı’nda teslim tarihleri şöyle:

Malatya ili Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 12. Etap 791 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi... / 9 Temmuz 2026 Perşembe

Malatya ili Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 8. Etap 1321 adet konut 15 adet dükkan ve 2 adet cami inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi... / 24 Temmuz 2026 Cuma

Malatya ili Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi 11. Etap 928 adet konut 2 adet 5 dükkanlı ve 2 adet 9 dükkanlı ticaret merkezi inşaatları ile altyapı... / 24 Temmuz 2026 Cuma

9 VE 10’UNCU ETAPLAR NE ZAMAN TESLİME DİLECEK?

İnşaatı süren diğer önemli projelerden 9 ve 10’uncu etapların teslim tarihleri ise henüz netlik kazanmadı. Hak sahipleri bu iki etap için resmi makamlardan gelecek açıklamayı bekliyor. Bu etaplarda çalışmalar ise şu sıra hız kazanmış durumda.