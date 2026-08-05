Battalgazi Belediye Meclisi, ağustos ayı olağan toplantısını Meclis Başkan Vekili İdris Boztaş başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. 12 maddenin görüşüldüğü toplantının dikkat çeken maddelerinden biri de Bahçebaşı Mahallesi'ndeki parselleri kapsayan imar planı değişikliği oldu.

Bahçebaşı Mahallesi'ndeki Parseller Yeniden Düzenlendi

Gündemin 4 numaralı maddesinde, Bahçebaşı Mahallesi 4513 ve 4515 nolu parsellerin imar planı değişikliğine dair İmar Komisyonu raporu meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Komisyon sözcüsü tarafından okunan raporda, hem idari dosyada hem de sahada yapılan teknik incelemelerin detayları aktarıldı.



Yapılan incelemeler neticesinde, Bahçebaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve mevcut planda sosyal tesis alanı, öğretmenevi olarak ayrılmış olan 4513 numaralı parsel ile rekreasyon alanı olarak planlanan 4515 numaralı parsel arasındaki sınırların yeniden çizilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

10 Metrelik İmar Yolu Kaldırıldı

Hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kapsamında, söz konusu iki parsel arasında kalan ve 10 metre genişliğinde bulunan imar yolunun kaldırılması kararlaştırıldı. İmar Komisyonu tarafından mevzuata ve arazi şartlarına uygun bulunarak meclise sevk edilen rapor, oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili İdris Boztaş tarafından oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bahçebaşı Mahallesi’ndeki sosyal tesis, rekreasyon alanı ve imar yolu düzenlemesini içeren plan değişikliği meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek resmiyet kazandı.