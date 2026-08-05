Din İşleri Yüksek Kurulu, "Reenkarnasyon inancının İslam'da yeri var mıdır?" sorusuna yanıt vererek ruh göçünün batıl bir düşünce olduğunu bildirdi. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde bu anlayışı doğrulayan hiçbir delil bulunmadığını belirten kurul, ölen bir kimseden dünyaya geri dönüşün imkansız olduğunu Mü'minûn Suresi ayetleriyle hatırlattı.

Reenkarnasyon İnancının Kökeni ve İslam’ın Yaklaşımı

Açıklamada, ruh göçü inancının Hint coğrafyasındaki ölümsüzlük düşüncesi ve kast sisteminden kaynaklandığı, bu anlayışın tarihsel süreçte bazı bâtınî gruplara sirayet ettiği ifade edildi. Yetkililer, ölümden sonraki hayatın gaybî bir konu olduğunu ve Kur'an-ı Kerim’de insanın dünyaya tekrar geri dönemeyeceğinin açıkça belirtildiğini vurguladı.

Malatya Namaz Vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Malatya il genelinde ezan saatleri şu şekildedir:

İmsak 03:49

Güneş 05:25

Öğle 12:40

İkindi 16:28

Akşam 19:40

Yatsı 21:08