Fırından ilk çıktığında çıtır çıtır olan börekler, genellikle kısa süre sonra yumuşayarak o ilk anki lezzetini kaybeder. Mutfak ustalarının yıllardır uyguladığı bazı basit yöntemler sayesinde böreğin dış katmanını saatlerce, hatta ertesi gün bile çıtır tutmak mümkün.

Birçok kişi böreği pişirdikten sonra sıcaklığını koruması için hatalı adımlar atıyor. Uzmanlara göre börek fırından çıkar çıkmaz üzerini bir bezle örtmek en yaygın yapılan yanlışların başında geliyor. Sıcak tepsiyi kapağı kapalı bir kaba koymak da içeride hapsolan buharın hamuru hızla yumuşatmasına yol açıyor. Bu durumu önlemek için böreğin ilk 15-20 dakika boyunca oda sıcaklığında ve üzeri tamamen açık şekilde dinlendirilmesi öneriliyor.

TEL IZGARA VE DOĞRU YAĞ KULLANIMI

Tepsi içinde bekleyen hamur işlerinin alt kısmında terleme meydana gelir. Böreği sıcak tepside bırakmak yerine fırın teline ya da tel ızgara üzerine almak, alt tabakada nem oluşmasını engelliyor. Uygulanan bu havalandırma işlemi, böreğin hem altının hem de üstünün çıtırlığını çok daha uzun süre korumasını sağlıyor.

Yufkaların arasına sürülen sos miktarı da sonucu doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Katmanlar arasına gereğinden fazla sos sürmek hamurun dokusunu bozarak yumuşamayı hızlandırıyor. İnce bir kat sıvı yağ veya tereyağı karışımı kullanıldığında katlar çok daha gevrek bir şekilde pişiyor.

SAKLAMA VE YENİDEN ISITMA KOŞULLARI

Tüketilmeyen böreklerin muhafaza edilme şekli, formunu doğrudan belirliyor. Henüz sıcaklığını atmamış bir böreği kapalı kaba kaldırmak, içeride oluşan yoğun nem sebebiyle hamurun yumuşamasına zemin hazırlıyor. Lezzetin korunması için tamamen soğuyan dilimlerin hava almayan bir kapta saklanması gerekiyor.

Artan veya sonradan tüketilecek börekleri tekrar ısıtırken mikrodalga fırın kullanmaktan uzak durulması tavsiye ediliyor. Mikrodalga yerine önceden ısıtılmış 180 derecelik normal fırında 5-8 dakika aralığında bekletilen börekler, ilk günkü çıtırlığına büyük ölçüde yeniden kavuşuyor.

Çıtır bir börek elde etmek ve bu dokuyu korumak için dikkat edilmesi gereken temel adımlar şöyle sıralanıyor:

Fırından çıktıktan sonra sıcakken hemen üzerini kapatmayın.

Dinlendirme işlemini ilk olarak tel ızgara üzerinde yapın.

Yufka aralarına süreceğiniz sosu ölçülü tutun.

Tekrar ısıtma aşamasında mikrodalga yerine geleneksel fırını tercih edin.

Kalan dilimleri tamamen soğuduktan sonra hava almayan kaplarda muhafaza edin. TOGG'dan Ağustos ayına kredi desteği: 800 Bin TL finansman imkanı sağlanıyor İçeriği Görüntüle