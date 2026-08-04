Battalgazi’nin işlek noktalarından Taştepe yolu üzerinde şu sıra devam eden altyapı müdahalelerinin ardından yol geçilemez hale geldi. Kazı çalışmaları sonrasında yolun ortasında oluşan derin çukur hem yaya hem de araç güvenliğini doğrudan etkiliyor.

Kavurucu Sıcaklar ve Trafik

Aniden kapatılan yol nedeniyle bölgede araç kuyrukları oluşurken alternatif güzergahların yetersiz kalması trafik stresini artırıyor. Özellikle günün işlek saatlerinde yaşanan bu aksama, kavurucu sıcakların yaşandığı bugünlerde sürücülerin tepkisine yol açıyor.

Altyapı Problemi mi Var?

Bölgede altyapı arızası ya da yenileme problemi olabileceği tahmin edilirken yolun bir anda kazılmış olması çevredeki vatandaşlar ve esnaf için de mağduriyet doğurdu.

Trafik akışının tamamen kilitlendiği Taştepe yolunu kullanacak sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Ekiplerin bölgedeki müdahalesi sürerken, yetkililer tarafından henüz resmi bir bitiş saati açıklanmış değil.

Toplu taşıma ve hususi araç sürücülerinin Taştepe yolu yerine çevre ara sokakları ve paralel hatları kullanmaları önemle tavsiye ediliyor.