Malatya'da ölüm nedenlerine ilişkin 2025 yılı verileri, kentte halk sağlığını yakından ilgilendiren önemli bir tabloyu ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan istatistiklere göre, kentte en fazla ölüm dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı

Dolaşım Sistemi Hastalıkları İlk Sırada Yer Aldı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Malatya'da 2025 yılında ölümlerin yüzde 34,6'sı dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı. Bu oran, Türkiye ortalaması olan yüzde 34,7 ile neredeyse aynı seviyede gerçekleşti.

Kanser Kaynaklı Ölümler İkinci Sırada

Malatya'da ölüm nedenleri arasında ikinci sırayı iyi huylu ve kötü huylu tümörler aldı. Verilere göre kentte ölümlerin yüzde 18,7'si kanser kaynaklı hastalıklardan meydana geldi.

Bu oran, Türkiye genelindeki yüzde 16,1'lik ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Veriler, kanser vakalarının Malatya'da dikkatle takip edilmesi gereken sağlık başlıklarından biri olduğunu ortaya koyuyor.

Solunum ve Endokrin Hastalıkları Dikkat Çekiyor

Malatya'da ölümlerin yüzde 10,5'i solunum sistemi hastalıklarından kaynaklanırken, endokrin (iç salgı bezi, beslenme ve metabolizma) hastalıkları ise yüzde 5,1 ile öne çıkan diğer ölüm nedenleri arasında yer aldı.

Sinir sistemi ve duyu organı hastalıklarına bağlı ölümler yüzde 5,1, dışsal yaralanmalar ve zehirlenmeler ise yüzde 4,2 olarak kayıtlara geçti.

Covid-19 Kaynaklı Ölümler Düşük Seviyede Kaldı

2025 verilerine göre Malatya'da Covid-19'a bağlı ölümler yüzde 0 olarak açıklandı. Pandemi dönemine kıyasla Covid-19'un ölüm nedenleri arasındaki etkisinin büyük ölçüde ortadan kalktığı görülürken, diğer kronik hastalıkların sağlık sistemindeki ağırlığını koruduğu dikkat çekti.

Türkiye Ortalamasıyla Benzer Bir Tablo

TÜİK verileri, Malatya'nın ölüm nedenleri açısından genel olarak Türkiye ortalamasına yakın bir profil sergilediğini gösterdi. Ancak özellikle kanser kaynaklı ölümlerin ülke ortalamasının üzerinde seyretmesi dikkat çeken başlıklardan biri oldu.