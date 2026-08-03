Malatya tarımının ve su kaynaklarının en kritik noktalarından biri olan Kapıkaya Barajı, devasa yapısı ve stratejik önemiyle bölgenin adeta yaşam damarı konumunda. 1998-2004 yılları arasında inşa edilen bu dev kaya dolgu baraj, Battalgazi'nin bereketli topraklarına hayat vermeye devam ediyor.

Mamikhan Çayı Üzerine Kurulan Dev Mülk: Kapıkaya Barajı Nerede?

Battalgazi ilçe sınırları içerisinde yükselen Kapıkaya Barajı, bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Mamikhan Çayı üzerine inşa edildi. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından hayata geçirilen proje, tam 6 yıl süren titiz bir yapım sürecinin ardından 2004 yılında işletmeye açıldı.

Doğan şehir dokusu ve stratejik konumuyla dikkat çeken baraj, yapıldığı günden bu yana hem çevresel dengenin korunmasına hem de tarımsal kalkınmaya devasa bir katkı sunuyor.

4.4 Milyon Metreküplük Kaya Gövde: Rakamlarla Kapıkaya Barajı

Mühendislik detaylarıyla da göz dolduran yapının öne çıkan teknik özellikleri şöyle:

Baraj Tipi: Kaya Gövde Dolgu

Gövde Hacmi: 4.415.000 m3

Yükseklik (Akarsu Yatağından): 90,00 metre

Göl Hacmi (Normal Su Kotunda): 67,02 hm3

Göl Alanı: 0,20 km2

Sulama Hizmet Alanı: 3.662 hektar

Battalgazi Tarımına 3.662 Hektarlık Can Suyu

Kapıkaya Barajı’nın temel inşa edilme amacı bölgesel sulama ihtiyacını karşılamak. Normal su kotunda 67 milyon metreküpü aşan devasa su depolama kapasitesi sayesinde, Battalgazi ve çevresindeki 3 bin 662 hektarlık tarım arazisi kesintisiz olarak sulanabiliyor.

Devasa gövdeli bu tesis, iklim değişiklikleri ve kuraklık riskine karşı bölge çiftçisinin en büyük güvencesi olmayı sürdürüyor.